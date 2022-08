nepszava.hu;

2022-08-12 17:42:00

Karácsony Gergely szerint Budapest nem engedi meg a fakivágást, sőt, szigorítani akar

„Itt az ideje, hogy véget vessünk a rövidlátó, a jövőt felélő kormányzati kapkodásnak” – írta a főpolgármester.

„A Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésére beterjesztem azt a rendeletmódosítást, ami nem engedi meg Budapesten, hogy a természetvédelmi területeken tarvágást alkalmazzanak. Védenünk kell a fáinkat egészen addig, amíg az Orbán-kormány el nem áll attól a példátlanul rövidlátó, ostobán felelőtlen szándékától, hogy a természetvédelmi szabályok felfüggesztésével lehetővé teszi az erdők kiirtását” - közölte pénteki Facebook-posztjában a főpolgármester.

Karácsony Gergely emlékeztetett, a környezetvédelmi törvény lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy az országos jogszabályban foglaltaknál szigorúbb környezetvédelmi követelményeket határozzanak meg. A városvezető azt hangoztatta, itt az ideje, hogy véget vessünk a rövidlátó, a jövőt felélő kormányzati kapkodásnak, és ehelyett legalább az önkormányzatok képesek legyenek a jövőt féltő, zöld és fenntartható megoldásokkal kezelni az energiaválságot és a klímaválságot. Budapest ebben megtesz mindent, amire lehetősége van.

Kitért arra is, hogy a felelős energiapolitika a zöld energiaforrások használata, és nem az erdők kivágása. Ennek a kormánynak lett volna 12 éve arra, hogy ezt felismerje, lett volna 12 éve valódi és fenntartható rezsicsökkentést elérni az „épület- és nyílászáró szigetelésével”, a megújuló energiák használatával, és még pénze is lett volna erre, ha máshonnan nem, hát uniós forrásokból. „A lehetőséget és a pénzt is elherdálták, de ennek a rövidlátó politikának nem eshetnek áldozatul az erdeink, nem mehet rá a jövőnk. Akik ma kora este elmennek a tüntetésre a Kossuth térre, az Agrárminisztérium elé, ők a jövő felélése helyett a jövőnk megóvását akarják. Én is ott leszek, ez természetes” - zárta sorait Karácsony Gergely.

Nem csak ellenzéki, de fideszes polgármester is van azok közt, akik hasonlóan gondolkodnak. Mint lapunk korábban beszámolt róla, Székesfehérvár kormánypárti vezetője nyomatékosította, nem kerülhet szóba a város erdőinek kivágása.