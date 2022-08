P. L.;B.Z.;Á. Z.;

„Ha erdőszerte tarvágás folyik, akkor végünk van, elpusztul a világ” – Több ezer ember tüntet a fakivágás ellen Budapesten

A közelmúltbeli tüntetéseknél nagyobbnak tűnik az érdeklődés.

Kezdés után negyed órával, péntek délután 5 óra 45 perckor már több ezer ember jelent meg azon a tüntetésen, amelyet a Lehet Más a Politika hirdetett meg Budapesten az Agrárminisztérium épülete elé, tiltakozásul a fakivágási korlátozások feloldása ellen.

Tiltakozás az erdeink tarvágása ellen, és a nemzeti parkok területének eladása ellen címmel rendezett demonstráción 8,6 ezren jelezték, hogy ott lesznek és mintegy 49,3 ezren jelezték, hogy érdekli őket az esemény Ebből az lett, hogy a fél 6 órai kezdés előtt negyed órával még körülbelül 4-500 ember jelent meg a helyszínen, fél 6-ra ez a szám nagyjából 1500-2000-re duzzadt. Az Agrárminisztérium korábbi épületének jobb oldalán, a Vértanúk terénél gyülekeznek a demonstrálók, helyaszíni tudósítónk a tömegben látta már az LMP prominenseit, Keresztes László Lórántot, Csárdi Antalt és Ungár Pétert, illetve a momentumos Fekete-Győr Andrást és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestert is. Háromnegyed hat körül a tömeg már a Vértanúk terétől a Kossuth térig és a Nádor utca elejéig ért.

Az Agrárminisztérium korábbi épületéhez, vagyis a Kossuth térre meghirdetett esemény leírásában az LMP felidézi, hogy aegy augusztus 5-i rendelettel az Orbán-kormány felülírta az erdő- és természetvédelmi törvényt, így a jövőben könnyebben lehet természetvédelmi területen tarvágást végezni. Lazítottak a fakitermelésre vonatkozó szabályokat. Felmerült, hogy a nemzeti parkok területének egy részét is értékesítik.

Első felszólalóként Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester azt mondta a tarvágás Orbán Viktor kormányának az új jelszava, de ő és a kormánya sem számított széles körű ellenállásra, amikor döntött az erdők kiirtásáról. Budapest IX. kerülete folytatja, hogy fákat ültet, zöld felületeket teremt befektet a közintézmények energetikai korszerűsítésébe és emeli a támogatási összegeket. – Ha erdőszerte tarvágás folyik, akkor egészen biztos, hogy végünk van, elpusztul a világ, és nem lesz a sírjára virág – fejezte a felszólalását.

Csütörtöki bejegyzésében Kretiler-Sas Máté, az esemény egyik főszervezője meglepő őszinteséggel beszélt az ellenzéki pártok mostani helyzetével összefüggésben. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Pontosan tudjuk, hogy az ellenzéki pártok most nem túl népszerűek, meg is értjük, hogy miért. Azonban mi egy zöld párt vagyunk, azért jöttünk létre, hogy megvédjük a természeti értékeinket. Kötelességünk mindent megtenni az erdőirtások megakadályozása érdekében, azért kapunk az adófizetők pénzéből állami támogatást, hogy abból most színpadot béreljünk, szórólapot nyomtassunk és hirdessük az eseményt. Nem akartunk civil álruhát ölteni, de meghívtunk minden releváns civil szervezetet, pontosan annyian mondtak igent, akik fel fognak szólalni az LMP-s politikusok mellett.”

Hozzátette, elfogadják, ha valaki most nem akar pártrendezvényen részt venni, mégis azt kérik, hogy menjenek el a demonstrációra minél többen.

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester már jelezte, hogy nem engedi, hogy bárki hozzányúljon a városa erdőihez.