Salman Rushdie;merénylet;lélegeztetőgép;előzetes letartóztatás;késes támadó;

2022-08-14 10:11:00

Levették a lélegeztetőgépről és már beszélni is tud Salman Rushdie

A késes támadás áldozatául esett világhírű indiai író merénylője ártatlannak vallotta magát, de letartóztatták.

Salman Rushdie-t szombaton levették a lélegeztetőgépről, és alig egy nappal az őt ért merénylet, csaknem egy tucatnyi késszúrás után újra tudott beszélni – adta hírül a BBC. A világhírű indiai író egészségügyi állapotának javulását ügynöke, Andrew Wylie megerősítette az amerikai médiának, de további részleteket nem közölt.

A Reuters emlékeztetett, hogy Wylie korábban arról számolt be, hogy Rushdie-n pénteken több órás műtétet hajtottak végre, és az író valószínűleg elvesztette a szemét, idegsérülést szenvedett a karjában, és megsérült a mája is.

A Rushdie elleni támadással, gyilkossági kísérlettel és testi sértéssel megvádolt támadó a New Jersey állambeli Fairview-i illetőségű 24 éves Hadi Matar a szombati bírósági tárgyaláson ártatlannak vallotta magát. Erről a Reutersnek a bíróság által kinevezett ügyvédje, Nathaniel Barone nyilatkozott, de a BBC azt is megírta, hogy a bíróság ezt követően óvadék letételének lehetősége nélkül előzetes letartóztatásba helyezte Matart.

A Népszava is beszámolt a pénteki merényletről, amikor a világhírű író éppen előadást készült tartani New York-i Buffalo melletti Chautauqua azonos nevű kulturális központjában, amikor is egy fekete ruhát és fekete maszkot viselő férfi, a helyszínen elfogott és őrizetbe vett Hadi Matar – az AP amerikai hírügynökség szerint – 10-15-ször megszúrta Rushdie-t.

A támadást a világon széles körűen elítélték, mint a szólásszabadság elleni támadást. Írók és politikusok álltak ki a Sátáni versek című művének 1988-as megjelenése óta a muszlim világból folymatosan halálos fenyegetéseket kapó Salman Rushdie mellett. Joe Biden amerikai elnök elnök szombati nyilatkozatában méltatta azokat az egyetemes eszményeket, amelyeket Rushdie és munkája megtestesít.