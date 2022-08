Csák Gergely;

határ;migráció;határvadászok;Orbán-kormány;

2022-08-17 12:36:00

Elvégzik a négyhetes gyorstalpalót, aztán küldik őket fegyverrel védeni Magyarországot a határon

Egy nap még akár rendőr is lehet belőlük – felelte két leendő határvadász arra a kérdésre, hogy mit jelent neki a karrier. azt csak remélni lehet, hogy egyáltalán elegen lesznek.

Elindult az első két határvadász-század négyhetes kiképzése – ezt a hírt jelentette be Tarcsa Csaba műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka, Nagy István, a Készenléti Rendőrség megalakuló Határvadász Ezredének főkapitányi biztosa és Farkas József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tegnap Nyírbátorban.

A rendőrség a szerződéses határvadászok képzésindítójára invitálta a sajtó képviselőit. Az esemény elég rövidre sikerült: a rendőrségi vezetők húsz percen át beszéltek, fotózkodtak, majd készségesen válaszoltak néhány kérdésre, de ezzel vége is volt a képzésindítónak. Így nagyon mélyre nem sikerült elmerülni abban, hogy vajon kik és miért jelentkeztek a képzésre és képesek lesznek-e négy hét kiképzés után, fegyverrel a kezükben megvédeni a hazát, meg Európát – a nyitóbeszédekben ugyanis ilyen mondatok hangzottak el.

Noha két századnyi határvadász kiképzése kezdődött el, az eseményen hatvan „kiképzendő” járőrt számoltunk össze, akik között öt nő volt. Mindegyikük kapott egyentollat és egyenzöld füzetet. A rendőri vezetők felszólalása előtt levetítették a tévében már látott határvadász-toborzó kisfilmet, amiben a borongós zenére másznak át a sötét bőrű migránsok a kerítésen, de a határvadászok csikorgó gumikkal, kék villogókkal utánuk erednek és lekapcsolják őket.

Tarcsa Csaba szerint látszik az illegális migráció erőszakos és növekvő jellege, emiatt szerinte jogos elvárás, hogy a határhelyzet stabilabb legyen. Ezzel indokolta a 4000 fős határvadász ezred felállítását. Elmondta, hogy a határvadászok legfontosabb vezetői pozícióit már betöltötték, most pedig kezdődik két századnyi határvadász kiképzése, ami négy hetes és a végén a sikeresen végzettek fegyverrel őrizhetik a határt öt megyében. A határvédelemmel kapcsolatban széles körű jogosítványaik lesznek: a fegyverviselési lehetőségen felül igazoltathatnak majd és átvizsgálhatják a ruházatot, csomagokat. Korábban a kormány és a rendőrség kommunikációjából kiderült, a határra kivezényelt rendőröket fokozatosan visszavonják az eredeti posztjukra, őket váltják fel majd a határvadászok.

A főkapitányi biztostól megkérdeztük, hogy ha most az indulásnál 60 embert számoltunk össze, vajon meglesz-e a 4000 fős ezred, amire kincstári optimizmussal csak annyit mondott: bízik benne. Elmondta azt is, hogy újabb 900 főt felvételiztetnek a hetekben és folyamatosan toborozzák az embereket. A rendőrségi sajtós két leendő határvadásszal engedélyezte, hogy interjúzzunk. Mindketten a sablonválaszokat adták: büszkék rá, hogy őrizhetik Magyarország határát és azért is vállalták a feladatot, mert biztos megélhetést, karriert jelent határvadásznak lenni. Arra a kérdésre, hogy mit jelent nekik a karrier, azt válaszolták: egy nap még akár rendőr is lehet belőlük.

Az eseményen felbukkant Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó is, Boss-farmerban. Miután az egyik kollégáját beöltöztették határvadász-egyenruhába, tőle annyit kérdeztünk, hogy ő is beöltözik-e, de csak annyit felelt mosolyogva, hogy az ő méretében nem találtak egyenruhát.