Marnitz István;

üzemanyag;benzin;gázolaj;benzinkutak;MOL Nyrt.;

2022-08-22 10:00:00

A kis benzinkutak nyitva akarnak tartani, de az Orbán-kormány a csőd szélére sodorja őket

Támogatásuk elmaradása elleni tiltakozásul 200-250 kis hazai töltőállomás húzhatta le a hét végére a rolót, ami káoszhoz nem, de kisebb fennakadásokhoz vezethetett.

Csomagolástípustól függetlenül, valamennyi PB-gázpalack árát hatósági árassá tenné Tóth Bertalan MSZP-társelnök napokban benyújtott törvénymódosítási javaslata.

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) felhívására körülbelül 200-250 kis, zömmel családi kút – az összes hazai egység valamivel több mint tizede - tartott augusztus 19-20-n zárva vagy végzett karbantartást – becsülte megkeresésünkre Egri Gábor, a nagy láncokhoz nem tartozó hazai töltőállomásokat képviselő szervezet elnöke. Mint emlékezetes, az FBSZ a 480-as üzemanyagársapka miatti ellehetetlenülésük ellentételezésére szolgáló állami támogatás júliusi elmaradása miatt két hete pénteken összes – közel ezer hazai egységet képviselő - tagját e hét szombati és vasárnapi zárva tartásra buzdította. (A szabályok szerint 48 órán belüli üzemszünet még nem vált ki további hatósági intézkedéseket.) Miután az agrártárca kedden ígéretet tett a támogatásigénylő felület megnyitására, a munkabeszüntetést végül a tagok vérmérsékletére bízták. Bár nagyobb kényelmetlenségekről, megnövekvő sorokról vagy épp a kiadható mennyiség további korlátozásáról lehetett hallani, olyan eset nem ismert, hogy gépjárművek emiatt az út közepén kifogytak volna az üzemanyagból. Igaz, ehhez hozzájárulhatott a fővárosi tűzijáték elhalasztása is. De érdekképviseletként nem is az ország megbénítása, hanem a figyelemfelhívás a céljuk. Ennek folytán köszönetet mondott a nyitva tartó állomásoknak, a feszített üzemben teljesítő tartálykocsi-sofőröknek és nem utolsó sorban maguknak az autósoknak is, amelyek fellépésüket érzékelhető türelemmel fogadták.

Bár Egri Gábor korábban úgy vélekedett lapunknak, hogy az ország valamennyi, 2 ezer kútját üzemanyag-hiány fenyegeti, most csak néhány tucatra becsülte azoknak az egységeknek a számát, ahol más napokon - különösen a hét második felében – egyáltalán nem kapni ársapkás benzint vagy gázolajat. Ama becslését pedig megerősítette, hogy az ársapka miatt mindeddig véglegesen szintén néhány tucat egység zárhatott be. Bár a tavaly novemberi jogszabályok szerint ezek üzemeltetését a Molnak kellett volna átvennie, néhány pont utólagos átírása révén az egységek máig zárva tartanak.

Az elnök tájékoztatása szerint a pénteken valóban megnyílt támogatási felületükön már le is adták összevont, július-augusztus-szeptemberi igénylésüket. Bár bíznak abban, hogy az utalás az eddigieknek megfelelően, egy héten belül megérkezik, újabb tisztázandók miatt tovább tárgyalnának úgy a – megnövekedett forgalom miatt rekord-adóbevételeket elkönyvelő – kormánnyal, mint a – szintén csúcsnyereségeket felmutató – Mollal. A kis kutasok támogatása a tavalyi, időarányos forgalmuk 80 százaléka után literenként 20 forint. Felvetésünkre ugyan Egri Gábor elismerte, hogy idei forgalmuk jelentős – benzinből 27 százalékos – visszaesést mutat (tehát fajlagosan több pénzhez jutnak), ebbéli piacvesztésüket kifejezetten fájlalja.

A kis kutak nyitva akarnak tartani és ki szeretnék szolgálni az ügyfeleket, miközben a kormány az intézkedésekkel a jellemzően családi tulajdonú üzemeltetőket a csőd szélére sodorja – fogalmazott. Ráadásul – az üzemanyag-importőröknek a 480-as nagykereskedelmi ár februári bevezetése utáni kivonulása óta - a hazai nagykereskedelmet immáron egymagában ellátó Mol a zömmel újonnan hozzá szerződő kis kutaknak kiadható mennyiséget is tovább csökkentette.

A kormány a héten 18,5 milliárd forintot különített el a kis benzinkutak támogatására a vidéki kistelepüléseken élők biztonságos ellátása érdekében - válaszolta az üggyel kapcsolatos tegnapi megkeresésünkre az illetékes Technológiai és Ipari Minisztérium. Az Európában egyedülálló benzinárstop révén a magyar emberek tankolásonként akár 12 ezer forintot is megtakaríthatnak - tették hozzá. Kérdéseinkre nem adtak választ.

Elszivárgott a PB-rezsicsökkentés

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a hazai PB-piac egyik legnagyobb szereplője, a Mol augusztus eleje óta a 11,5 kg töltetű PB-palack helyett csak 10,9 kg-st forgalmaz. A fogyasztó szempontjából aprónak tűnő, de látszólag a szállítótól is felesleges szervezési többletterhet igénylő változás nem véletlen. A 2013 óta érvényes, 5175 forintos, rezsicsökkentett ár ugyanis csak a 11,5 kg-s pb-töltetre vonatkozik. Az új típusú termék ára ennek "megfelelően" már 8 ezer forint közelében mozog. Az Ugytudjuk.hu által korábban bemutatott belső molos tájékoztatás a váltást a 11,5 kg-s töltet iránt megnövekedett kereslettel indokolta. Sajátos – bár az üzemanyag-ellátási zavarok kapcsán már bevett – érvelésük szerint a lépéssel az ellátás biztonságát tartanák fenn.