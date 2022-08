Szalai Anna;

FKF Zrt.;Mészáros Lőrinc;hulladékkezelés;Budapest;Budapesti Közművek;

2022-08-23 06:30:00

Egyetlen holding alá vonták a fővárosi közszolgáltató cégek többségét, de egy új tenderen ismét Mészáros Lőrinc bizalmasának a cége győzött

A felcsúti milliárdos megkerülhetetlennek tűnik az ellenzéki vezetésű Budapesten is.

A Karácsony Gergely főpolgármester vezette önkormányzat ugyan tavaly létrehozott egy új stadtwerke (integrált városi közműtársaságok) modellen alapuló céget a költséghatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében, de az új rendszer se tudta kiseperni a NER-cégeket a szerződéses partnerek közül.

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. beszerzési bizottsága már tavaly tavasszal napirendre tűzte a hulladékhasznosító műbe (HHM) évente beszállított 400 ezer tonna lakossági kommunális hulladék elégetésekor közelítőleg keletkező 12 500 tonna veszélyes anyagnak minősülő pernye- és maradékanyag elszállításának és kezelésének ügyét, holott az előző erre vonatkozó szerződés csak november elején járt le. Mint írták: a működéshez elengedhetetlen a salakanyag folyamatos elszállítása, mivel a HHM maximum 5 napot hidalhat át az ideiglenes silók igénybevételével, a hatodik napon a HHM füstgáztisztítási technológiája üzemképtelenné válik.

A FKF nem is habozott és júniusban kiírta a tendert. A 2019-ben nagy vihart kavart eljárással ellentétben ezúttal négy részre bontották a feladatot. Eredményt viszont már az akkorra létrejött fővárosi kukáscéget is magába olvasztó Budapesti Közművek Zrt. hirdette ki. Az új beszerzés értéke összesen 1,625 milliárd forintra kerekedett, ami cirka 150 millióval több, mint a korábban. (Később azt is a mostanihoz közelítő összegre emelték.)

A négy részfeladatra 1-1 ajánlat érkezett, így a bírálónak csupán annyi dolga maradt, hogy ellenőrizze a kiíró által szabott feltételek teljesülését. Ebben egyik esetben sem volt hiba. Három részmunkát az EnviroTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyert el, míg a pernye kezelését az előző szerződéses partner a Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt. vihette konzorciumban egy másik céggel. Ennek értéke valamivel több, mint 700 millió forint. A kontraktusokat tavaly szeptemberben alá is írták, miközben az előző szerződés opcionális tételét is lehívta a BKM. De ezúttal nem lett belőle olyan nagy galiba, mint a 2019-es beszerzésből, holott a feladat, a szerződéses összeg és a partner is szinte ugyanaz.

Karácsony Gergely beiktatása után szinte azonnal menesztette az FKF előző vezérigazgatóját, Nagy László Albertet. A döntés oka a főpolgármester által meghirdetett szerződéskötési moratórium megszegése volt. Budapest új vezetése és az FKF Zrt. frissen megalakult felügyelőbizottsága a cég megkezdett átvilágítása során értesült arról, hogy a társaság két évre szóló, a korábbi évek hasonló szerződéseinél nagyobb összegű szerződést kötött egy, a Mészáros-család érdekeltségébe tartozó céggel.

Az FKF Zrt. 2019. augusztus végén írt ki közbeszerzési pályázatot a pernye és füstgáztisztító maradékanyag elszállítására és kezelésére. A megjelölt határidőre akkor is csak egyetlen cég adott be a pályázatot: a Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt. A társaság fillérre annyit ajánlott, mint amennyit a kiíró FKF eredetileg becsült árként megadott. A két fél gyorsan meg is állapodott és alig öt nappal az új ellenzéki városvezetés alakuló ülése előtt aláírták a 2021. november végéig szóló kontraktust. A szerződés összértéke az opcionális mennyiség nélkül 1,479 milliárd forint volt.

Az ellenzéki városvezetés nem volt elragadtatva szerződéskötéstől és belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Hónapokkal a botrány kitörése után, 2021 áprilisában tett feljelentést az FKF különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt. A BRFK azóta is nyomoz. Új fejleményeket firtató kérdésünkre mindössze annyi választ kaptunk, hogy gyanúsítotti kihallgatás még nem történt az ügyben.

A menesztett cégvezető helyét Mártha Imre foglalta el ügyvivőként, akit egyúttal Főtáv – szintén Karácsonyék által menesztett – vezérigazgatónak utódául nevezték ki, majd tavaly megkapta az összes fővárosi céget magába foglaló városüzemeltetési holding vezérigazgatói székét.

A Hungaroperc azóta átkerült az Envirotis Holdinghoz, amelynek tulajdonosa korábban a Mészáros Csoporthoz tartozó Status Next környezetvédelmi Magántőkealap volt, majd tavaly áprilisban a frissen megalakult Global Spectrum Zrt.-hoz került. A cég vezérigazgatója és egyedüli részvényese Halmi Tamás. Az egykori geofizikus a bicskei földhivatalban kezdte, de azután Mészáros Lőrinc meglátta benne a tehetséget, és megtette a Mészáros és Mészáros Kft. ügyvezetőjévé, majd több Mészároshoz köthető cégben is megfordult, többek között az Opus Global NYRT. ipari divíziójának vezetője is volt. 2021 februárjában azonban megalapította saját cégét a Global Spectrum Invest Zrt-t, amelynek ernyője alá többek között beterelte a Hungaropec Kft-t, valamint tulajdonosát az Envirotis Holdingot. De a cégcsoporthoz tartozik az EnviroTrade Kft. is, amely az új pernyeszerződés 4 részéből hármat vitt. A negyediket meg ugyebár a régi győztes Hungaropec. Újabb két évre övék a másfél milliárdos fővárosi megbízás.