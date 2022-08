Marnitz István;

2022-08-26 14:02:00

Érdemi erőfeszítés helyett trükközik az Orbán-kormány, alig telnek a magyarországi gáztárolók

Az energiahordozó ára minden korábbi várakozást nagyságrendekkel meghalad.

Az elmúlt hetekben alig javult a magyarországi gáztárolók töltöttségének EU-átlaghoz viszonyított lemaradása – derül ki lapunknak a Gas Infrastructure Europe nevű uniós adatbázis alapján végzett számításából. Eszerint jelenleg a hazai tárolórendszert 61 százalékig töltötték tele gázzal, míg az EU egésze 78 százalékon áll. A hazai töltöttségi arány jelenleg körülbelül ötödével alacsonyabb, mint az EU átlaga.

A kérdés most azért különösen sarkalatos, mert az uniós intézmények – az Európai Bizottság, az Európai Parlament, majd június végén az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács – a tagállamokat az orosz-ukrán háború gázszállításokat érintő, fenyegető hatásai miatt a tél előtt legalább 80 százalékos töltöttség elérésére kötelezte. Hozzáfűzték, hogy uniós szinten 85 százalékra törekszenek, a további években pedig 90 százalék a cél. Miközben az uniós szintű cél a jelenlegi ütem alapján bőven borítékolhatónak tűnik, a hazai tárolási mérték a Népszava számításai szerint pont október végére érné el a 80 százalékot.

Miközben a lapunk által megkérdezett szakértők szerint a töltöttség mértéke valóban az egyik legfontosabb iparági mutató, a Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tolmácsolta kormányzati vélemény szerint „nem ez a lényeg”. Szerintük ugyanis azt érdemes számolni, hogy a töltöttség az adott államban hány napnyi téli fogyasztást fedezne. Kétségtelen: a – kiürült, föld alatti gázmezőkből átalakított – tárolóknak az ország fogyasztásához viszonyított mérete viszonylag nagy: a 6,4 milliárd köbméternyi gáz évi ki- és betárolását lehetővé tévő üreg az ország éves fogyasztásának körülbelül kétharmada. Zavartalan behozatal és belföldi termelés mellett ezek valóban csak megkönnyítik a fogyasztók ellátását, illetve lehetővé tesznek bizonyos, a gáz raktározása vagy eladása közötti kereskedelmi mérlegeléseket.

Az is igaz ugyanakkor, hogy az Orbán-kormány különböző kereskedelmi megfontolásokból a korábbi évek során - meglehet, későbbi visszatöltést is elrendelve - előszeretettel csökkentette a gáz-vésztartalékokat. Mindenesetre a 2021 decembere és 2022 februárja közötti gázfogyasztás 49 millió köbméteres napi átlagát alapul véve, az uniós listákon szereplő 18 állam közül 87 nappal Magyarország e hét keddi töltöttségi adata számításunk szerint a 6. legkedvezőbb. Lettország vezet 263 nappal. Utána következik 169 nappal a szomszédos Ausztria, 129 nappal a hozzánk számos szempontból hasonló helyzetű Szlovákia, a 97 napnál tartó Csehország, és megelőz bennünket a 89 napon álló Dánia is. Megjegyzendő, hogy ezek az államok úgy előztek be a magyar kormány szempontrendszere szerint is, hogy nem követnek Orbán Viktoréhoz hasonló, oroszbarát politikát. E szempontból kétségkívül rosszabbul állnak az – amúgy a töltöttségi arányban minket messze leköröző – hollandok, németek, franciák, olaszok, lengyelek, horvátok, vagy épp a 91 százalékos töltöttség mellett e tekintetben 2 százalékon álló svédek.

Mindazonáltal szakértők szerint ez sem a mindent felfedő, végső mutató, legfeljebb jobban megfelel a kormánypropaganda szája ízének. Már csak azért sem, mert a letárolt gáz mennyisége értelemszerűen függ a helyi tárolók méretétől. Ahol pedig alig működnek ilyen egységek – mint például Svédországban –, ott éppenséggel nem tárolókból, hanem más módon látják el a gázfogyasztókat. Úgyszintén nem lényegtelen szempont egy ország gázfüggősége, vagyis hogy a teljes energiafogyasztáson belül hány százalék származik a fűtőanyagból. E tekintetben az Eurostat 34 uniós és azon kívüli, európai állam adatát sorrendbe állító listája alapján Magyarország 34 százalékkal a földgáznak negyedik leginkább kiszolgáltatott államnak számít. (Ennél csak a hollandok, az olaszok és Georgia aránya magasabb.) A sokat hivatkozott németek 26, az osztrákok 22, a lengyelek 17, a franciák 16, a szerbek 12, a svédek pedig mindössze 3 százalékon állnak. A gázegyensúly felborulása tehát Európán belül leginkább Magyarországnak fájna, amely szempontból a tárolótöltés viszonylagos lomhasága már aggasztóbb.

Az oroszoktól annyi tellett, hogy a Szerbia felől érkező útvonalon napi 2,6 millió köbméterrel több gázt kapunk tőlük. Azóta az Orbán-kormány előírta 740 millió köbméternyi „különleges földgázkészlet” felhalmozását is, amivel a biztonsági tartalékokat kezelő Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetséget (MSZKSZ) bízta meg. Bár a kormány a vásárlásra 735 milliárd forint kezességet vállalt – a kormány tehát köbméterenként akár ezer forintot is megadna a gázért –, a folyamat egyelőre nem halad látványosan. Amiként az MSZKSZ a jelenleg 971 millió köbméteren álló, „normál” vésztartalék-szintet is csak novemberre küzdi fel a kitűzött, 1,2 milliárd köbméteres szintre, miközben az a korábbi évek során már állt 1,4 milliárd köbméteren is. Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón újságírói kérdésre azt is elárulta, hogy most vasárnap-hétfőn Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szintén energetikai kérdésekről tárgyalt Moszkvában.

„Nincs pénz” – magyarázta az okokat lapunknak egy szakértő. Kétségtelen: a Ceegex nevű hazai gáztőzsdén tegnap például már köbméterenként 1144 forintért cserélt gazdát a gáz egyetlen köbmétere. (Csak viszonyításképp, a rezsicsökkentett gázdíjban ezt az – évekig 30-50 forint között mozgó – árat változatlanul 50 forinton tartják nyilván, de még az átlagfogyasztás feletti, „piacosított” díjban is „csak” 700 forint körüli összegen szerepel.) Gáz van, hisz a tőzsdén ennyiért megvehető – érvelt forrásunk. Ugyanakkor tény, hogy az – áremelkedést kiváltó orosz-ukrán háborútól cseppet sem független - fokozott gáztárolótöltés valamennyi európai állam költségvetését soha nem látott mértékben kifeszíti.

Forrásunk úgy vélte: ha az uniós félelmek beigazolódnak, és Oroszország elzárja a gázcsapokat, úgy más forrásokból még érkezhet Magyarországra gáz, így Norvégiából vagy a tengeren, cseppfolyós formában szállított, lng-nek nevezett földgáz valamely európai lefejtője felől. Ebből a szempontból szerencsétlen körülmény, hogy egyedül a magyar kormány szavazta le az uniós tagállamokat a gázválságra felkészítő uniós szabályozást, amely ugyan egyik oldalról ettől még kötelező, a másik oldalról viszont nem ró érdemi terhet ránk. Így Magyarországnak – kétoldalú egyezmények híján – nem lenne kötelező kisegíteni más, gázszűkében álló tagállamokat, amiként ez természetesen irányunkban sem áll fenn. Ha viszont most mégis betárolnánk gázt, azt uniós vész esetén vélhetőleg a mostaninál is drágábban adhatnánk el. Mindazonáltal a tárolótöltés azért haladhat vontatottan, mert az erre feljogosított állami cég, az MVM kifogyhatott a vásárlásra fordítható forrásokból. (Voltaképp erre is vezethető vissza a rezsiemelés, és egyes ágazatoknak a hétszázmilliárdos rezsialap-képző extraadóztatása is.)