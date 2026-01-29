150 éves a vízmű víztároló medencéje

A pesti ideiglenes vízmű üzembe helyezésével 1868-ban megkezdődött az intézményes vízellátás Pest-Buda területén, ezzel vette kezdetét a Fővárosi Vízművek története is. A vízvezetékrendszer kiépítése lehetővé tette a főváros poros utcáinak, tereinek öntözését is. A 150 éves kőbányai víztároló medencéjénél ma sajtóbejárást tartottak.