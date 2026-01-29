Egy-egy háztartás este-éjszaka fel tudja használni napeleme termelését, ami így tavasztól őszig szinte lenullázza az amúgy kilowattóránként 36 forintba kerülő hálózati áramigényt.
Az energiahordozó ára minden korábbi várakozást nagyságrendekkel meghalad.
A pesti ideiglenes vízmű üzembe helyezésével 1868-ban megkezdődött az intézményes vízellátás Pest-Buda területén, ezzel vette kezdetét a Fővárosi Vízművek története is. A vízvezetékrendszer kiépítése lehetővé tette a főváros poros utcáinak, tereinek öntözését is. A 150 éves kőbányai víztároló medencéjénél ma sajtóbejárást tartottak.