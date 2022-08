nepszava.hu;

2022-08-27 19:55:00

Világhír lett a szexista ÁSZ-jelentésből, amely szerint a nők továbbtanulása gazdasági károkhoz vezet

A nemzetközi sajtó a nők jogainak korlátizását, a nemek közti egyenlőtlenséget és az LMBTQ-ellenes magyarországi törvénycsomagot is felemlegeti.

Egészen elképesztő hírrel került be a világsajtóba Magyarország. A legnagyobbak közül a BBC, az Independent, az AFP hírügynökség, annak nyomán a The Guardian és az Euractiv is foglalkozott azzal a Népszava által elsőként bemutatott elemzéssel, amelyet az Állami Számvevőszék készített egyebek mellett arról, hogy a nők jelentős felsőoktatási túlreprezentáltsága demográfiai problémákat okozhat.

Ha mindez nem lett volna elég, a tanulmány szerint mindez megnehezíti a pártalálást, illetve a termékenység csökkenésének kockázatához vezethet, mivel a nők házasságának valószínűsége és ezzel a gyerekvállalás esélye is csökken. Azt is lapunk hozta le szaktekintélyek véleménye alapján, hogy „az Állami Számvevőszék összeállítása szexista, de ami még ennél is rosszabb, tudománytalan”.

Valós adatokat értelmez félre és olyan következtetéseket von le, amelyeket az információk nem támasztanak alá – mondta a Népszavának a CEU professzora, Fodor Éva. Megszólalt az ELTE egyik egyetemi docense, Gregor Anikó is, aki szerint az anyag tele van csúsztatásokkal és logikai tévedésekkel.

A BBC ismertetve a jelentést, annak megállapításait, megjegyzi, hogy Magyarországot egy ideje „kritikák érik a nemek közötti egyenlőtlenség miatt”, Felidézik, hogy Dunja Mijatovic, az Európa Tanács jogokért felelős biztosa 2019-es látogatása után kijelentette, hogy „Magyarország visszaesőben van a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai terén”. Továbbá azt is, hogy ugyan nemrégiben választották meg hazánk első női elnökét, Novák Katalint, de továbbra is itt a legalacsonyabb a női politikusok aránya az Európai Unióban.

Az Independent is kiemeli, hogy a „termékenység középpontba állítása” Orbán Viktor miniszterelnök három évvel ezelőtti bejelentéséhez kötődik, amely szerint a négygyermekes nők életük végéig mentesülnek a jövedelemadó fizetése alól. Mindkét lap idézi a momentumos parlamenti képviselő, Tóth Endre Facebook-bejegyzését amely szerint „ideje levenni a múlt századi szemüveget”, valamint megemlítik a melegellenes törvényt is, amely miatt az Európai Bizottság pert indított hazánk ellen.

Az AFP francia hírügynökség beszámolóját átvevő Guardian és az Euractiv is kiemeli, az állami számvevők attól tartanak, hogy a „rózsaszín oktatás” veszélyezteti a fiúk mentális egészségét és az ország gazdaságát.