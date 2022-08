P. L.;

Mészáros Lőrinc;Rahimkulov;Csányi Sándor;Demján Sándor;Forbes;

2022-08-31 12:05:00

Lekörözték Mészáros Lőrincet a legértékesebb családi cégek versenyében

Morzsoljunk el néhány könnycseppet.

Ismét összeállította a Forbes a családi kézben lévő legértékesebb cégek listáját, eszerint Mészáros Lőrinc cégcsoportja bár soha nem ért ennyit, ez idén „csak” a második helyre volt elég.

Az idei listán a huszonöt legértékesebb magyar családi cég összesen mintegy kétbillió-hatszázmilliárd forintot ér. A tavalyi lista szereplői többségében még a koronavírus-járványhelyzet nyerteseinek voltak tekinthetők, tavaly óta azonban az idei listán szereplők majdnem felének stagnált vagy csökkent az értéke.

A lista élére Felcsuti Zsolt cégcsoportja, az MPF Holding került, immáron másodszor. A főleg géptartozékgyártásáról, csiszolószerszámairól, hűtő- és fűtőkészülékeiről, valamint ipari alkatrészeiről ismert csoport új piacokra lépett be az elmúlt években, így nagy lendületet vett. Az elmúlt két évben a radiátorgyártásba és az automatizálástechnikába is beszállt, csiszolószerszámait pedig már ipari szereplők is vásárolják. Az MPF Holding értéke így egy nagy ugrással körülbelül egymilliárd euróra nőtt (a Forbes átszámításában 401,9 milliárd forintra, de mivel a cégcsoport euróban készíti el a beszámolóit, az infláció fényében ez akár több is lehet).

Második helyre „szorult” a kormányközeli oligarcha érdekeltsége, a Mészáros csoport, amely az Opus Globalt, az Opus Tigázt, az Opus Titászt, a Talentis Groupot, a Talentis Agro-t, a Fejér B. Á. L.-t,, a Mészáros Építőipari Holdingot és a Mészáros és Mészáros Zrt.-t foglalja magában. Mészáros Lőrinc és családjának cégcsoportja egyetlen év alatt pontosan százmilliárd forinttal növelte értékét, az Opus Global részvényeinek ára azonban jelentősen csökkent. Az ipari termelési vállalatok (Mészáros Építőipari Holding Zrt., Mészáros és Mészáros Zrt., R-Kord Kft., Fejér B. Á. L. Zrt.) ugyanakkor 2020 és 2021 között mind növelték értéküket. Szintén értéknövekedést könyvelhetett el a mezőgazdasági-élelmiszeripari Talentis Agro és a tőzsdén kívüli érdekeltségeket összefogó Talentis Group is.

A Forbes megjegyzi, hogy a Mészáros csoport tagjainak növekedése persze továbbra is szoros összefüggésben van az elnyert közbeszerzésekkel, az Mfor számítása szerint ugyanis csak 2021-ben 720 milliárd forint közpénz landolt a felcsúti milliárdosnál (nem feltétlenül családi kézben lévő cégeknél).

A Mészáros csoport becsült összértéke 355,7 milliárd forint.

Harmadik helyre a Rahimkulov testvérek érdekeltsége, a Kafijat csoport került, amely a Kafijat Zrt., MGTR Alliance Kft.-t foglalja magában. A Rahimkulov testvérpár ugyan rengeteget bukott az orosz-ukrán háborúval, ebben érintett érdekeltségeiktől apjuk, az Oroszországban élő Megdet Rahimkulov erős politikai kapcsolatai miatt nem váltak meg. Augusztusban továbbá öt százalék alá csökkent az érdekeltségükbe tartozó részvényesi csoport tulajdonrésze az OTP-ben, ezek következményei azonban csak a most futó üzleti év beszámolójából derülnek majd ki. A csoport becsült összértéke 298,6 milliárd forint.

Negyedik helyre került a Csányi család agrárbirodalma, a Bonafarm csoport, amely a Bonafarm Zrt.-t, a Pick Szegedet, a Bábolna Takarmányt, a Sole-Mizot, a Csányi Pincészetet, a Hungerit Zrt.-t, az MCS Vágóhíd Zrt.-t és a KITE Zrt.-t tömöríti. A termelőcégek közül szinte mindegyik növelni tudta árbevételét tavaly. A cégcsoportot ma Csányi Attila, az OTP-vezér fia vezeti. Becsült összértéke 229,1 milliárd forint.

Ötödik helyre pedig a Demján Sándor örököseihez köthető Gránit Pólus csoport került. A csoporté az ország egyik legnagyobb magántulajdonban lévő ingatlanportfóliója, az elmúlt években azonban nem voltak újabb beruházásaik. A Demján Sándor alapította Gránit Pólus csoport becsült összértéke 160,2 milliárd forint.