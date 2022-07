Hiába tiltakozott az önkormányzat, az orosz milliárdos Rahimkulov érdekeltsége megkapta az építési engedélyt a túlméretezett angyalföldi társasházra

Szalai Anna;

Ruszlan Rahimkulov;társasház;Angyalföld;

2022-07-09 06:00:00

Hiába próbálta alkotmánybírósági beadvánnyal lassítani a brutális méretű társasház építését a XIII. kerület, az orosz milliárdos érdekeltsége megkapta az építési engedélyt.

Épülhet az orosz milliárdos Rahimkulov Ruszlan érdekeltségének túlméretezett társasháza Angyalföldön. A fővárosi kormányhivatal Kosztyu Anikó által vezetett kiemelt ügyekkel foglalkozó osztálya megadta az építési engedélyt a kérelmező APR Bodor Projekt Ingatlanhasznosító Kft-nek a 11 szintes (ebből két szint a föld alatt) lakóépület építésére – tudta meg lapunk.

A Népfürdő utca – Bodor utca - Jakab utca - Dagály sétány határolta, 12 ezer négyzetméteres telekre összesen 327 lakás épül nettó (tehát a falak alatti terület nélkül) több mint 16 ezer négyzetméteren. A beépítés mértéke ennél nagyobb lesz, mivel külön beruházásként a telek másik, Jakab utca felé eső részén egy másik cég egy sportcsarnokot is felhúz.

A legmagasabb pontján 29 méteres társasház 4-6-8 emeletes lesz. A Bodor utcai alacsonyabb épületrész tetején zöld tetőt alakítanak ki. A lakások átlag 50 négyzetméteres alapterületűek lesznek, de az otthonok csaknem fele nem lesz nagyobb 35, illetve 45 négyzetméteresnél. A földszinten 6 üzlethelyiséget is kialakítanak ezer négyzetméteren, és összesen 420 férőhelyes parkoló létesül.

Csakhogy a kormány az elutasító döntés után nem sokkal nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette a beruházást, így a kerület elutasítása többé nem jelentett akadályt. Ráadásul a kormányrendelet még a korábbinál is eltúlzottabb beépítést tett lehetővé a kötelező zöldterület méretének csökkentésével. A kerület teljesen szakmaiatlannak tartotta a döntést, amely semmibe veszi a környéken élőket és csak a befektetői érdekek kiszolgálására, a profit maximalizálására alkalmas.

A kormány által kinevezett és most hivatalukban újra megerősített két fideszes – Sára Botond és Tarnai Richárd – potentát által vezetett kormányhivatalok kevésbé voltak restek. A Pest megyei kormányhivatal március végén úgy döntött, hogy a 327 lakásos társasház létesítésének nincs jelentős környezeti hatása, ezért felmentést adott a környezeti hatásvizsgálat elkészítése alól. Ezzel megnyílt az út az építési engedély kiadása előtt. Az erre vonatkozó kérelem kiemelt beruházásként a NER számára megbízható Kosztyu Anikó osztályvezető asztalán kötött ki, aki az illő kivárás után most meg is adta az építési engedélyt.

A hatósági simulékonyság és a kormányzati beavatkozás korántsem meglepő, hiszen a beruházó cég tulajdonosa – cégáttéten keresztül – Zentai Péter, aki Rahimkulov Ruszlan üzlettársa. Utóbbi pedig nem más, mint a Vlagyimir Putyin elnökhöz közel állónak tartott orosz üzletember, Megdet Rahimkulov fia. A Rahimkulov-család cégcsoportja az OTP Bank és a MOL legnagyobb külföldi részvényese.

Rahimkulov Ruszlannak nem ez az egyetlen angyalföldi projektje. Az egykori Láng Gépgyár területén megvalósuló beruházás tavaly novemberben lett a kormány rozsdaövezeti programjának első kedvezményezettje, így az orosz milliárdos számtalan építési szabály alól felmentve, gyorsított pályán építhet új városnegyedet a Váci út mellett. Február elejére a Pest megyei kormányhivatal meg is hozta a döntést: „a Láng-negyed épületegyüttes létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges”. Így most ez is Kosztyu Anikóra vár, hogy a fővárosi kormányhivatal illetékeseként kiadja az építési engedélyt.

Ennél a beruházásnál a 8 hektáros tömbben az ismertté vált tervek szerint összesen 280 ezer négyzetméternyi ingatlan épül a felszín felett és további 130 ezer négyzetméter alatta. Az épületek magassága helyenként eléri majd a 65 métert. A beépítés sűrűségére jellemző, hogy az épületek közötti zöldterület előírt 25 százalékos minimumát csak úgy tudják elérni, ha a tetőkerteket is beleszámítják. A kivitelezés még idén elkezdődne és 2031 végén zárulna. A projekt értékét idén januárban egymilliárd euróra értékelte közleményében Zentai Péter, a beruházás mögött álló cégcsoport vezetője.