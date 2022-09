Doros Judit;

2022-09-02 19:00:00

Drasztikus lépések: színházat, uszodát záratna be az egri polgármester

A polgármester javaslatait jövő pénteken rendkívüli ülésen tárgyalják meg az önkormányzati képviselők, és szinte borítékolható, hogy leszavazzák azokat.

Drasztikus lépéseket javasolt az energiaárak ugrásszerű növekedése miatt Mirkóczki Ádám, Eger exjobbikos polgármestere egy pénteki sajtótájékoztatón.

Ebben szerepelt a helyi magánszemélyek és vállalkozások megsegítése és városi intézmények bezárása is. Előbbiek közé tartozik, hogy elengednék a jövő évi építményadót, az önkormányzati tulajdonú lakásokat vagy üzlethelyiséget bérlőknek pedig az év hátralévő részében nem kellene bérleti díjat fizetniük. Ugyanakkor a költségek csökkentése érdekében be kellene zárni a Bitskey uszodát, a strandot – ahol télen egy sátortetős uszodarész működik -, a Gárdonyi Géza Színházat, a Harlekin Bábszínházat, az egri művészeti központot, valamint a Forrás szabadidőközpontot is, ellenkező esetben az itt dolgozók bérét nem tudják garantálni.

A bejelentést követően az Egri Vagyonkezelő Zrt. közleményt adott ki, amelyben kifogásolták, hogy a városvezetés egyetlen szakmai szervezettel sem egyeztetett az ötleteiről, ráadásul előterjesztése tele van szakmai tévedésekkel. Ezek egyike, hogy a strandot és uszodát működtető Eger Termál Kft. nem önkormányzati pénzből, hanem a saját bevételeiből fizeti a létesítmények rezsijét, ráadásul 2023 végéig fix szerződésük van az energiaárakra.

A polgármester javaslatait jövő pénteken rendkívüli ülésen tárgyalják meg az önkormányzati képviselők, és szinte borítékolható, hogy leszavazzák azokat. Az utóbbi hónapokban ugyanis látványosan együttműködött a bal- és jobboldali frakció azért, hogy saját javaslataikat, elképzeléseiket „vigyék át” a közgyűlésben, rendre kigolyózva a polgármester előterjesztéseit.

Nemcsak Egerben készülnek megszorításokra: több településen azt tervezik, hogy este óra után lekapcsolják a közvilágítást, illetve hogy nagyobb hivatali helyiségben együtt helyezik el a jelenleg több épületben működő intézményeket, civil szervezeteket. A balatonboglári önkormányzat döntése értelmében a helyi uszoda augusztus 20-ától határozatlan időre bezárt, Siófok polgármestere pedig nemrégiben arról beszélt: ahhoz hogy biztosítani tudják a város közvilágítását, le kellene mondaniuk egy klímavédelmi pályázatról, az erre szánt önrészt pedig a város közvilágításának korszerűsítésére kellene fordítani.