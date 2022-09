R. Hahn Veronika (London);

pártok;választás;megélhetés;energiaválság;infláció;kormány;toryk;

2022-09-05 09:00:00

Délben hirdetik ki az új brit kormányfőt

A tory vezetőválasztás várható győztesének, Liz Trussnak első feladata a megélhetési válság gyors kezelése lesz.

Hétfőn a déli órákban befejeződik végre a Boris Johnson július 7-i lemondása óta tartó konzervatív párti vezetőválasztási kampány. Az illetékes 1922-es parlamenti bizottság elnöke, Sir Graham Brady helyi idő szerint fél egykor Westminsterben ismerteti az eredményt. A Konzervatívok 160-170 ezres tagságának az ország különböző helyein rendezett 12 választási gyűlés és több tévévita alapján kellett döntenie Rishi Sunak volt pénzügyminiszter és Liz Truss aktív külügyminiszter között, s úgy tűnik, utóbbi lesz a győztes. Érdekes eleme volt a kampánynak, hogy az eredeti tervet menetközben módosítva a párttagok nem változtathattak a hagyományosan korán beküldött voksukon, így hiába javított véleményükön Rishi Sunak néhány kiemelkedően jó szereplése.

A hosszú "szépségverseny" aranyérmesének nyilvánosságra kerülése után az új tory vezető kormánya összeállításával tölti a hétfő délutánt. Kedden előbb Boris Johnson kerekedik fel Skóciába, hogy hivatalosan kérje II. Erzsébettől miniszterelnöki tisztségéből való felmentését. Röviddel utána érkezik majd Őfelsége 15., egyben - ha a közvélemény-kutatások nem hazudnak - harmadik női kormányfője. A 96 éves uralkodó a platina-jubileumi ünnepségsorozat óta legfeljebb kétszer jelent meg a nyilvánosság előtt mozgásszervi problémái miatt. Többek között egyik kedvenc skóciai szórakozásáról, a hétvégén megrendezett braemari játékokról is távol maradt, növelve azon események szomorú sorát, melyeken hét évtizedes uralma alatt első ízben nem tudott részt venni. Így az úgynevezett kézcsók ceremóniára, ami a mai világban már csak jelképes kifejezése az új kormányfő monarchia iránti lojalitásának, először kerül sor a Buckingham-palotán kívül. A kinevezés egyébként csak a Királyi Államtanács röviddel később sorra kerülő ülése után lép hivatalosan is életbe. Londonba visszatérve a szigetország új miniszterelnöke a Downing Street 10. előtt elhangzó beszédben enged majd betekintést kormányzási filozófiájába és prioritásaiba. Hétfő délután tér vissza nyári szabadságáról a parlament alsóháza is. A politika iránt érdeklődő emberek máris várják a szerda déli kormányfői interpellációs félórát, amikor az ellenzék is lehetőséget kap az új vezető kérdőre vonására.

Vasárnap reggel indult útjára a BBC nagy izgalommal várt új "zászlóhajós" politikai magazinja. A műsorvezető, volt politikai főszerkesztő, Laura Kuenssberg nevét viselő show szenzációja a külön-külön Liz Truss-szal és Rishi Sunakkal készült interjú volt. A brit diplomácia vezetője az "elbizakodottságot" elkerülendő nem tekintette magát máris kormányfőnek, de Kuenssberg nyomására bizonyos terveiről így is beszámolt. Figyelembe véve az egyre nyomasztóbbá váló megélhetési válságot, nemhogy az alacsony fizetésű emberek, de a középosztály számára is elviselhetetlen terhet jelentő rezsiköltségeket, a potenciális Prime Minister aligha ígérhetett mást, mint a villany- és gázszámlákkal és az energiaellátás biztonságával való azonnali foglalkozást. Truss egy héten belül bejelenti, milyen segítséget lesz képes nyújtani. Egy hónapon belül várható adópolitikai tervének ismertetése. Mint arra a kampány során ismételten utalt, az adócsökkentések, iletve a korábbi társadalombiztosítási járulék emelés visszafordításának a híve, annak ellenére, hogy ezek összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek a tehetősebbek, mint a lakosság kevésbé jól eleresztett rétegeinek számára. Nem híve a társasági adó emelésének sem, ami csak "elerőtlenítené" az üzleti életet. A kormányfői cím várományosa a gazdasági növekedés bátorításának híve, de nem tekinti feladatának az immár a 10 százalékot is meghaladó infláció csökkentését, ami szerinte a független jegybank dolga.

Arra a kérdésre, hogy milyen típusú vezető lesz, Truss azt válaszolta, az emberek "azt kapják, amit látnak", egy felelőtlen ígéreteket nem tevő, magát meg nem játszó, optimista politikust. Ami Rishi Sunak megszólalását illeti, a volt pénzügyminiszter igyekezett megvédeni a gazdaság talpraállítása érdekében tett korábbi intézkedéseit. Beismerve, hogy a megélhetési válságot nem lehet mindenki számára megoldani, esetleges győzelme esetén ő a leginkább rászorultaknak nyújtott támogatásokat tartaná helyesnek. A felesége révén multimilliárdos politikus továbbra is kész észak-yorkshire-i választási körzetét képviselni a parlamentben.