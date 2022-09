Népszava;

fogyasztás;energia;Magyarország;minimálbér;

2022-09-06 12:05:00

A minimálbéren élő magyaroknak egyhavi bruttó fizetésükbe kerül, hogy ki tudják egyenlíteni az éves energiaszámlájukat

Magyarországon az átlagos éves energiaszámla az alacsony fizetésű és minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók egyhavi bérének felel meg, állítja az Európai Szakszervezeti Szövetség.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) friss elemzése szerint az alacsony keresetű munkavállalók éves átlagos energiaszámlája ma már meghaladja az egyhavi bért az uniós tagállamok többségében.

Mintegy 9,5 millió dolgozónak már a válság kezdete előtt is nehézséget okozott az energiaszámlák kifizetése. Idén júliusra a gáz és az áram ára Európa-szerte 38 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest, és a költségek folyamatosan emelkednek, áll a nemzetközi szervezet közleményében.

Emiatt 16 uniós tagállamban a minimálbért kereső munkavállalóknak egyhavi bérüknek megfelelő összeget vagy annál is többet kell félretenniük ahhoz, hogy otthonukban a villanyt és a fűtést fenntarthassák.

Négy országban – Szlovákiában, Görögországban, Csehországban és Olaszországban – az átlagos éves energiaszámla mára meghaladja egy átlagbért kereső munkavállaló egyhavi bérét is.

Az adatok a 2022. júliusi energiaköltségekre vonatkoznak. A válság azonban egyre súlyosbodik az energia és más közszükségleti cikkek, például az élelmiszerek időközben bekövetkezett további drágulása miatt. Az ESZSZ ezért felszólítja a tagállami vezetőket, hogy határozottan lépjenek fel a fenntarthatatlan energiaár-emelkedés megszüntetése érdekében. Javaslataikat az energiaügyi miniszterek pénteki brüsszeli ülése elé időzítették. Az uniós vezetőknek küldött javaslatcsomag a következőket tartalmazza:

Dolgozó emberek milliói már a válság előtt is küzdöttek a számláik kifizetésével, most pedig arra kérik őket, hogy a csökkenő bérek mellett fizessék meg a robbanásszerűen emelkedő energiaköltségeket. Amikor a számla több mint egy havi fizetésünkbe kerül, nincs az az okos spórolási trükk, ami változtatna a helyzeten. Ezek az árak már egyszerűen megfizethetetlenek emberek milliói számára” — fejtette ki Esther Lynch, az ESZSZ főtitkárhelyettese. – E számok mögött emberek állnak, akiknek egyre nehezebb döntéseket kell hozniuk arról, hogy megengedhetik-e maguknak, hogy bekapcsolják a fűtést vagy meleg ételt főzzenek a gyerekeiknek. Eközben az energiavállalatok vezérigazgatói és részvényesei rekordnyereséget zsebelnek be az ő kárukra. Ez erkölcstelen, és a politikusoknak meg kell oldaniuk ezt a válságot, mielőtt idén télen életekbe kerül – nyilatkozta Esther Lynch.