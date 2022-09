P. L.;

Ryanair;Budapest;sajtótájékoztató;

2022-09-12 13:01:00

Lehet, hogy itt a vége, Budapestre jön bejelentést tenni a Ryanair vezére

Még az is elképzelhető, hogy kivonul a légitársaság Magyarországról.

Sajtótájékoztatót hívott össze kedd délutánra egy budapesti hotelbe Michael O'Leary Ryanair-vezér - írja a Világgazdaság.

Az ír fapados légitársaság vezérigazgatója a Verdi Grand Hotelben fog a nyilvánosság elé állni, megjelenése pedig az eddigi tapasztalatok alapján nem ígér sok jót. a Ryanair ugyanis miniháborúban áll az Orbán-kormánnyal azóta, hogy Magyarországon bevezették a légitársaságokat is sújtó extraprofitadót. A Ryanairt is sújtó sarc arról szól, hogy Magyarországon július 1-től minden EU-ba történő repülőút után 3900, az EU-n kívülre irányuló út esetén 9750 forintot kell fizetni utasonként, ennek a költségét azonban a Ryanair az utasokon vasalja be. Az alpári hangú üzengetésig fajuló vitában az ír fapados lágitársaság ellen fogyasztóvédelmi eljárás indult, 300 millió forintos pénzbírság lett a vége.

Beszédesnek tűnik, hogy a Ryanair-vezér Brüsszelből érkezik, ahol azt jelentette be, hogy egy újonnan bevezetett adó miatt felszámolja a bázisát és kivonul a belga főváros nagy repteréről. A társaság a 80 fős zaventemi személyzetét Charleroi-ba, illetve a szomszédos országok más repülőtereire helyezi át.

Szeptember elején derült ki az is, hogy a Ryanair október végétől március végéig bezárja az athéni repülőtéren lévő bázisát. Itt is a repülőtér-üzemeltetővel, valamint a görög kormánnyal adódtak nézeteltéréseik, utóbbi állításuk szerint nem biztosít hosszú távú ösztönzőket a légitársaságok számára, miközben utasonként 12 eurós díjat szed be.