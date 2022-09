Halmai Katalin (Strasbourg);

korrupció;Ursula von der Leyen;Európai Unió;Orbán-kormány;orosz-ukrán háború;jogállamiság;

2022-09-14 12:05:00

Von der Leyen: ragaszkodni fogunk az igazságszolgáltatás függetlenségéhez, meg fogjuk védeni költségvetésünket is a jogállamisági mechanizmus révén

Az Európai Bizottság elnöke sürgős intézkedéseket javasol a magas gázárak letörésére. A jogellenes meggazdagodást, a befolyással való üzérkedést és a hatalommal való visszaélést szigorúbban büntetné az Unió.

Az Európai Unió egységének és az egymás iránti szolidaritásnak a fontosságát hangsúlyozta Ursula von der Leyen bizottsági elnök az Unió helyzetéről szerda délelőtt elmondott felszólalásában. Az Európai Parlament ülésén elhangzott beszédét díszvendégként hallgatta végig Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége.

A bizottsági elnök az energiaválsággal kapcsolatban aláhúzta: meg kell szabadulni az orosz energiafüggőségtől egész Európában. Jelenleg megtelt a gáztároló kapacitások 84 százaléka, de ez nem elég. Megbízható szállítókra van szükség, ezért az Unió az Egyesült Államokhoz, Norvégiához, Algériához és másokhoz fordul. Tavaly az EU gázimportjának 40 százalékát az orosz energiahordozó tette ki, ma ez alig 9 százalék. „Oroszország továbbra is aktívan manipulálja az energiapiacokat, inkább elégeti a gázt, minthogy leszállítsa”, mondta von der Leyen, hozzátéve: ez a piac már nem működőképes. A gázár több mint tízszerese a világjárvány előttinek, a számlák kifizetése vállalkozások és háztartások millióinak kezd gondot okozni. Ezért az Európai Bizottság (EB) egy sor javaslattal áll elő a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére,

Így a tagállamok több mint 140 milliárd euróhoz jutnak, amelyet közvetlenül felhasználhatnak a nehézségek enyhítésére.

A bizottsági elnök szerint

Von der Leyen világossá tette azt is, hogy nem került le napirendről a gázárak csökkentése, erről azonban további egyeztetések szükségesek, hogy fennmaradjon az ellátás biztonsága és a gazdaság versenyképessége. Ugyancsak az energiaárak korlátozását szolgálná a villamosenergia-piac mélyreható és átfogó reformja, amelyet a politikus szintén kilátásba helyezett, együtt a megújuló energiaforrások előállításának felfuttatásával.

Az Európai Uniónak segítenie kell a digitális és klíma semleges gazdaságra való átállást, miközben a tagországokban vészesen emelkedik a költségvetési hiány. Ezért olyan szabályokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a stratégiai beruházásokat, miközben biztosítják a büdzsé fenntarthatóságát, mondta von der Leyen, aki szerint a kormányok számára nagyobb rugalmasságot kell biztosítani, hogy csökkenteni tudják adósságukat.

„Újra kell gondolnunk külpolitikánkat”, mondta a bizottsági elnök, felszólítva a demokráciák megerősítésének fontosságára. Európának szorosabbra kell fűznie kapcsolatait a hasonlóan gondolkodó országokkal. A tagságra pályázó Nyugat-Balkán, Ukrajna, Moldova és Grúzia jövője az Unióban van – erősítette meg von der Leyen, aki hosszan beszélt az Ukrajna ellen viselt orosz háborúról, amelyet „az energiaellátásunk, a gazdaságunk, az értékeink és a jövőnk” elleni háborúnak nevezett. Az autokrácia háborújának a demokrácia ellen.

– hangsúlyozta és kiemelte, hogy Európa szolidaritása Ukrajna iránt tántoríthatatlan. A bizottsági elnök szerint Oroszország pénzügyi ágazata lélegeztetőgépen van, csaknem ezer nemzetközi vállalat vonult ki az országból, az orosz ipar romokban hever. Európa nem enged a szankciókból, és eltökélt abban is, hogy pénzügyi és egyéb segítséget nyújt Ukrajnának. Az EU eddig több mint 19 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, a katonai támogatáson felül.

Von der Leyen bejelentette, hogy Olena Zelenszkával együttműködésben a közösség 100 millió euróból támogatni fogja a kárt szenvedett ukrán iskolák rehabilitációját. A szolidaritás jelenként az Unió lehetővé teszi a kelet-európai ország számára, hogy csatlakozzon az ingyenes európai roamingtérséghez és a közösség egységes piacához. A politikus bejelentette, hogy még a nap folyamán Kijevbe utazik, hogy Zelenszkij elnökkel megvitassa a részleteket.

– hangzott el. A demokráciát azonban nem csak a külső fenyegetésektől, hanem a belső korróziótól is meg kell védeni, mondta von der Leyen, aki az Európai Bizottság kötelességének és legnemesebb feladatának nevezte a jogállamiság védelmét: „Biztosíthatom önöket, hogy továbbra is ragaszkodni fogunk az igazságszolgáltatás függetlenségéhez és meg fogjuk védeni költségvetésünket is a (jogállamisági) mechanizmus révén.”

Bejelentette, hogy a jövő évben intézkedéseket fognak előterjeszteni a korrupcióellenes jogszabályok aktualizálására: