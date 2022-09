nepszava.hu;

Szabó Zsolt;nyomozás megszüntetése;kartellgyanú;Heves megye;uniós források;

2022-09-14 15:31:00

Megszüntették a nyomozást a fideszes Szabó Zsolt ellen, mert „nem volt bizonyítható” a korrupció

A feljelentő Hadházy Ákos a politikából távozni kényszerülő Boldog István büntetőügyéhez hasonlította a Heves megyei eseteket.

Lezárták a nyomozást a Szabó Zsolt Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő körzetében (Heves megye) az EU-s támogatások ellopására létrehozott bűnszervezet ügyében – tette közzé Facebook-oldalán szerdán Hadházy Ákos ellenzéki politikus a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság határozatát, amelyben, mint hangsúlyozta – a szokásossal ellentétben – itt legalább nem azzal indokolták, hogy nem volt bűncselekmény, hanem azzal, hogy „nem bizonyítható”.

A független parlamenti képviselő szerint ugyanakkor „a csalás itt is a szokásosan primitív volt és nyilvánvaló”. Azt állítja, hogy akárcsak Boldog István (egykori Jász-Nagykun-Szolnok megyei fideszes parlamenti képviselő) körzetében, minden faluban ugyanazokat a kamu cégeket hívták meg ajánlattételre. Egyiket, jegyezte meg a feljelentő, el is marasztalta a Gazdasági Versenyhivatal kartellezésért. Továbbá idézett is a határozatból amely a megszüntetés ellenére megállapította:

Hadházy Ákos szerint sajnos kiszámítható volt, hogy végül nem lesz „itt semmi látnivaló”, ugyanis hiába hallgatott meg a nyomozó hatóság egy sor szereplőt, ők már „nem emlékeztek” semmire. Az ellenzéki képviselőnek ügyészségi forrásai már két éve, a nyomozás elején azt mondták, hogy természetesen látják a nyomozók a dolgot, fognak is dolgozni, de fedett eszközök, például lehallgatás nélkül – amit Polt Péter legfőbb ügyész nem enged – nemigen lesz elég bizonyíték.

Az ellenzéki politikus szerint Szabó Zsolt állítólagos egymilliárdos offshore számláját érintő másik nyomozásról, ami sokkal régebben kezdődött, még nincs hír, s arról kérdést sem tehet fel Polt Péternek, mert parlamenti esküjét Kövér László házelnök a mai napig nem engedte letenni, arra hivatkozva pedig a parlamenti többség elvette tőle a kérdezés jogát.