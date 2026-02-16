Valóban akarja tudni, hogy hol él? - Akkor nézze meg a videót!

Újjabb olyan uniós forrásokból finanszírozott természetvédelmi fejlesztés került napvilágra, amit szabályosan elrejtettek a nagyközönség elől. A hatvani fideszes országgyűlési képviselő Szabó Zsolt, az NFM fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára. Az ő minisztériuma folyósította a támogatást, közvetetten az ő rokonáé a terület, a pályázatot bonyolító egyesületet az ő embere vezeti - írja az Átlátszó.