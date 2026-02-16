Rajtuk kívül Szabó Zsolt, a Fidesz Heves megyei képviselője lépte még át a 200 hektáros álomhatárt.
Vélhetően megneszelte, hogy nyilvánosságra szeretnék hozni az ügyet, ezért gyorsan beleírta őket a dokumentumba.
Kicsit karcsúra sikeredett a végeredmény.
A párt szerint elviselhetetlen a zaj Iváncsán.
A párt szerint több tízezer dunaújvárosi és rácalmási polgár környezetében fognak feldolgozni és tárolni több ezer tonna, súlyosan mérgező anyagot, köztük nehézfémeket, savakat és más hulladékokat.
Hadházy Ákos parlamenti kérdésére Polt Péter legfőbb ügyész helyettese egy hónap után válaszolt, hogy miért nem halad a kormánypárti Szabó Zsolt ellen öt éve indult büntetőeljárás.
A feljelentő Hadházy Ákos a politikából távozni kényszerülő Boldog István büntetőügyéhez hasonlította a Heves megyei eseteket.
Hadházy Ákos szerint a szisztéma kísértetiesen hasonlít arra, mint amit Boldog István esetében láthattunk.
A sportág alapszabályát megszegve választották meg Kuttor Csaba szerint a szervezet elnökének a küldöttek Szabó Zsolt fideszes politikust, aki ellen több rendőrségi nyomozás van folyamatban.
„Okirati bizonyítékokat” kapott a Központi Nyomozó Főügyészség, tudatta Polt Péter legfőbb ügyész.
Tóth Bertalan feljelentése után a központi nyomozóügyészség vizsgálódik Szabó Zsolt állítólagos offshore vállakozásával kapcsolatban.
Újjabb olyan uniós forrásokból finanszírozott természetvédelmi fejlesztés került napvilágra, amit szabályosan elrejtettek a nagyközönség elől. A hatvani fideszes országgyűlési képviselő Szabó Zsolt, az NFM fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára. Az ő minisztériuma folyósította a támogatást, közvetetten az ő rokonáé a terület, a pályázatot bonyolító egyesületet az ő embere vezeti - írja az Átlátszó.
Autóbalesetet szenvedett Szabó Zsolt, a fejlesztési tárca államtitkára - értesült a HVG.