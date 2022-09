nepszava.hu;

Navracsics Tibor;uniós források;korrupció;közbeszerzések;

2022-09-15 06:57:00

Navracsics Tibor szerint a jövő héten a Parlament elé kerül a korrupcióellenes hatóság terve

Azt reméli ettől, hogy Brüsszel is látja majd, milyen komolyak a kormány szándékai.

Magyarország annyi vádat kapott már a közbeszerzések miatt, hogy „érdekünk az, hogy egy olyan közbizalmat élvező intézmény jöjjön létre, ami monitoroz, ellenőriz és referenciapontként szolgálhat” - jelentette ki a területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Navracsics Tibor azt mondta, utoljára Elisa Ferreira uniós biztossal tárgyalt a pénzekről szűk két héttel ezelőtt Prágában egy informális ülésen. Arra a kérdésre, hogy egyelőre miért nem sikerült mégsem megállapodni, azt válaszolta, hogy: mert még nem járt le a határidő a bizottsági válaszadásra. Ez szeptember 22, ekkortól tudunk továbblépni – jelentette ki. A miniszter szerint ennek a határidőnek a tekintetében időarányosan jól állnak ahhoz, hogy még az év végéig megszülethessenek a megállapodások. Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy Lázár János pár hete azt mondta, „a miniszter nem úriemberekkel tárgyal, hanem gazemberekkel”, akik kokainon élnek.



Erre reagálva elmondta: a megállapodás fő akadálya a bizalomhiány volt, ami az intenzív kommunikáció hiányából adódott, miközben egy folyamatos kommunikációra van szükség, amit most – elmondása szerint – sikerült is újraindítani. Hozzátette, Lázár Jánosnak kiváló helyzetértékelő-képessége van, csak költői képekkel kicsit kiszínezte a történetet. Sokszor előfordul, hogy tagállami politikusok hasonló megjegyzéseket tesznek a bizottság tagjaira, akiknek ez benne is van a fizetésükben, hogy ezeket le kell nyelniük, ezért nem volt különösebb visszhangja a megjegyzésnek. Kitért arra is, hogy

Navracsics Tibor azt állította, a korrupcióellenes hatóság függetlenségét a nyílt pályázaton megválasztott vezetők fogják biztosítani. Maga a pályázatot értékelő panel is független emberekből fog állni: olyan nemzetközileg is ismert és elismert személyekből, akik meg tudják ítélni, hogy ki állhat egy ilyen hatóság élére. Jelezte, Brüsszellel is egyeztetnek majd a vezetőkről.

A politikust kérdezték azokról a hírekről is, miszerint a vártnál is több pénzt tarthat vissza Brüsszel Magyarországtól. Erre úgy reagált, a magyar kormány informálisan sem kapott hasonló jelzést. Azt ígérte, hogy a kormány november végéig, decemberig el fogja végezni, amit megígért, azért, hogy elkerüljék azt a vitát, ami a bizottság és Lengyelország között van. Ha látják, hogy az összes jogszabály megszületik, akkor talán elérjük azt a bizalmi szintet, amikor a bizottság azt mondja, hogy a magyar féllel lehet együttműködni