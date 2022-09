Juhász Dániel;

oktatás;sztrájk;tanárhiány;pedagógus;Orbán-kormány;

2022-09-20 20:12:00

Egyre több iskola csatlakozik a gördülő sztrájkhoz, a kormány nem tárgyal a szakszervezetekkel

Újabb iskolákban jelentették be a sztrájkot a tantestületek, szerdán több budapesti és vidéki intézményben is munkabeszüntetéssel hívják fel a figyelmet a pedagógusok anyagi és társadalmi megbecsültségének hiányára.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, egyre több visszajelzést kapnak olyan iskolákból, ahol a tanárok csatlakozni kívánnak a PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által meghirdetett gördülő sztrájkhoz, amelynek első napján, hétfőn szintén számos fővárosi és vidéki – pécsi, nyíregyházi, isaszegi, somogyapáti, vecsési – iskolában volt munkabeszüntetés.

A gördülő sztrájkot meghatározott napokra hirdették meg: “A” heteken minden hétfőre, szerdára és péntekre, “B” hetekre keddre és csütörtökre. A szakszervezetek szerint az ütemezés azért is fontos, mert így nem mindig ugyanazoknak a tanároknak, tantestületeknek kell részt venniük a munkabeszüntetésben, ami így hosszabb távon fenntartható és egyenletesebb terhelést biztosít. Nagy Erzsébet kérdésünkre azt is elmondta, a kormány nem tűzött ki újabb időpontot a következő sztrájkbizottsági egyeztetésre, holott a kabinet törvényi kötelessége, hogy sztrájk idején is tárgyaljon az érdekképviseletekkel.

A tervek szerint szerdán folytatónak a Tanítanék Mozgalom által meghirdetett polgári engedetlenségi akciók is:

A Civil Közoktatási Platform összesítése szerint a tiltakozásnak ezt a formáját eddig több mint húsz intézményben választották a pedagógusok. Ezen felül legalább 35 iskolában szolidaritási akciókat is tartottak a tanárok, diákok, amelyhez olykor a szülők is csatlakoztak. Két szülő szerda reggelre a Dél-Budai Tankerületi Központ elé szervezett demonstrációt “El a kezekkel a tanárainktól!” címmel, miután a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusok fenyegető levelet kaptak a tankerületektől, amelyben a kirúgásukat helyezték kilátásba.

A Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai és diákjai kedd este újabb figyelemfelkeltő akciót tartottak, hogy kifejezzék szolidaritásukat az iskola leváltott igazgatóhelyettesével. Dezsőfi Györgyöt azért mentette fel pozíciójából a helyi tankerület, mert részt vett a polgári engedetlenségben. Az eseményen – amelyet Miskolc polgármestere, a Herman gimnázium korábbi igazgatója is támogatott – közösen énekelték el a Mi vagyunk a Grund! című dalt.

De a tiltakozások itt nem érnek véget: októbertől további akciókat szervez és aláírásgyűjtésre készül az ADOM Diákmozgalom, mert a középiskolákban 18 fokos, a 14 éven aluliak esetében pedig 20 fokos hőmérsékletet írt elő a kormány a téli időszakban. A mozgalom egyik képviselője az ATV Híradójának azt mondta, egészségügyi kockázatai is lehetnek, ha a diákoknak napi 7-8 órát kell 18 fok körüli hőmérsékletben ülniük. A kormány szerint ugyanakkor nincs hőmérsékleti korlát, az ATV-nek küldött tájékoztatásuk szerint a 18 és a 20 fok csak egy “ajánlás”. Ennek ellenére – mint arról a Népszava is többször beszámolt – az energiaárak emelkedése miatt több intézményben már tanév elején spórolásra készültek, van, ahol kollégiumot, tagintézményt zártak be, máshol szombati tanítási napokat rendeltek el, hogy meghosszabbíthassák a téli szünetet.