Putyin nagy beszédre készült, amit elhalasztott, de Washington szerint általános mozgósítás lesz

P. L.;

Vlagyimir Putyin;beszéd;Jake Sullivan;Oroszország;mozgósítás;népszavazás;Egyesült Államok;orosz-ukrán háború;

2022-09-20 22:42:00

Holnap fog szólni a néphez az orosz elnök.

Beszédet intézett volna a néphez Vlagyimir Putyin orosz elnök, de Szergej Markov orosz politológusra, Vlagyimir Putyin korábbi közeli tanácsadójára hivatkozva a Sky News azt írta, holnapra halasztották a bejelentkezést.

Ezt látszik alátámasztani az orosz állami RT szerkesztőjének, Margarita Szimonyannak a nyilatkozata, aki a Telegramra mindössze annyit írt, hogy „menjetek aludni.”

Az Egyesült Államoknak ennek ellenére azért van sejtése, hogy mi a terv - derül ki a Nexta által a Twitterre feltöltött videórészletből. Jake Sullivan, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója szerint Moszkva az általános mozgósítás bejelentésére készül, miután az orosz hadsereg az elmúlt hetekben súlyos veszteségeket szenvedett Ukrajnában, kulcsfontosságú területeket elveszítve. A másik bejelentés valószínűleg a szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságba, valamint Herszon régióba tervezett „népszavazásokkal” kapcsolatos lesz.

❗️Biden's National Security advisor Jake Sullivan: We have information that Putin is preparing to potential mobilization measures. pic.twitter.com/vCA0goxaBi