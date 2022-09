Gy. D.;

Csehország;humanitárius vízum;menedék;Oroszország;részleges mozgósítás;orosz-ukrán háború;

2022-09-22 22:04:00

Csehország nem ad humanitárius vízumot a mozgósítás elől menekülő oroszoknak

Korábban Lettország is jelezte, hogy biztonsági aggályok miatt nem nyújt menedéket a menekülőknek.

Csehország nem ad humanitárius vízumot a mozgósítás elől menekülő oroszoknak – derül ki Jan Lipavský cseh külügyminiszter csütörtöki közléséből.

A tárcavezető a ČTK cseh hírügynökségnek azt mondta, nem teljesítik a humanitárius vízum megszerzésének feltételeit azok az orosz állampolgárok, akik a mozgósítástól tartva hagyják el hazájukat. Mint mondta, megérti, hogy egyes oroszok elmenekülnek Putyin döntései miatt, de azok, akik

Az Európai Bizottság csütörtökön közölte, a tagállamok maguk dönthetik el, hogy befogadnak-e Oroszországból érkező embereket.

Mint arról a Népszava is beszámolt, tömegesen kezdtek el menekülni emberek Oroszországból azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán bejelentette, részleges mozgósítást rendelnek el, amelynek keretében a védelmi minisztérium közlése szerint körülbelül 300 ezer főt hívnak be. A döntés ellen több orosz városban is tüntetések törtek ki, ezeken több mint 1000 embert vettek őrizetbe a hatóságok.

Lettország korábban közölte, hogy biztonsági aggályok miatt nem nyújt menedéket a mozgósítás elől menekülőknek.