Tony Burke belügyminiszter kiemelte, a lehetőség a csapat többi tagja előtt is nyitva áll.
Látványos gesztust tett Robert Fico kormánya.
Korábban Lettország is jelezte, hogy biztonsági aggályok miatt nem nyújt menedéket a menekülőknek.
A 65 férőhelyes létesítménnyel próbálják szaporodásra bírni az állatokat, megakadályozni a faj kihalását.
Mindezt azóta, hogy rendszeresek a tüntetések Lukasenka ellen.
Sopronban fogták el a német hatóság által körözött 81 éves Horst Mahlert. A soproni rendőrök hétfőn őrizetbe vették a férfit - közölte lapunkkal az ORFK, miután a Mitteldeutsche Zeitung azt írta: politikai menedékjogot kért Orbán Viktor miniszterelnöktől a német jobboldali szélsőséges. A 81 éves Horst Mahler közleményben azt írta, "a magyar nép szabadságszeretetében bízva helyezi sorsát az Orbán-kormány kezébe".
Hollywoodnak mindig voltak igazán erős, szuverén nőalakjai. Jessica Chastain, mintha a be nem futás harminc évét igyekezne behozni, állandóan forgat, gyakran teljes mellszélességgel beállva középszerű alkotások mögé.
James és Lachtan Murdoch, Rupert fiai, öröklik apjuk médiabirodalmát, a News Corporationt, de ez kevésbé foglalkoztatja őket, mint a kanadai erdőségben épülő házuk, amelynek befejezését siettetik. A ház teljesen önellátó lesz és rátelepített napelemek mellett saját vízforrással, vadászterülettel és konyhakerttel rendelkezik majd. A nagy sietség még a Financial Times-nak is feltűnt.
Oroszország menedékjogot adott Vlagyimir Romanov litván bakárnak, akit hazájában sikkasztásért köröznek, és kiadását is megtagadták.
Fővárosi Állat- és Növénykerthez tartozó Holnemvolt Parkban Vajna Tímea és Andy Vajna avatta fel a beporzók és a mezőgazdaság megmentéséért kampányoló Greenpeace méhmenedékét. Az oktatási célra is használható, a hasznos rovarok számára lakó- és áttelelőhelyet biztosító építménybe hamarosan poszméhek, magányos méhek, katicák és más, hasznos rovarok költöznek be és lesznek megfigyelhetők.
Miközben újabb hullámokat vet az amerikai lehallgatási botrány, az érintett országok maguk is arra törekszenek, hogy minél több információhoz jussanak. Oroszországban "fekete dobozokkal" ellenőrzik a telefon-előfizetőket, SMS-üzeneteiket.