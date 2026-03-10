Apokalipszisra várva

James és Lachtan Murdoch, Rupert fiai, öröklik apjuk médiabirodalmát, a News Corporationt, de ez kevésbé foglalkoztatja őket, mint a kanadai erdőségben épülő házuk, amelynek befejezését siettetik. A ház teljesen önellátó lesz és rátelepített napelemek mellett saját vízforrással, vadászterülettel és konyhakerttel rendelkezik majd. A nagy sietség még a Financial Times-nak is feltűnt.