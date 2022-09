V. A. D.;

2022-09-23 14:37:00

VOSZ: az energiakrízis erősebb a koronavírus-válságnál is, tömeges cégbezárásokhoz és munkahelyek százezreinek megszűnéséhez vezethet

Rengeteg vállalkozás – a feldolgozóiparon kívül a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltatások számos terülte is – súlyosan érintett az energiaköltség-robbanásban.

A kialakult válság az egész magyar gazdaságot érinti és erősebben rázza meg a koronavírus-válságnál is, ez pedig gyors és átfogó állami beavatkozás nélkül tömeges cégbezárásokhoz és munkahelyek százezreinek megszűnéséhez vezethet. Rengeteg vállalkozás – a feldolgozóiparon kívül a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltatások számos terülte is – súlyosan érintett az energiaköltség-robbanásban. Ezek a szektorok adják a GDP és a foglalkoztatás jelentős részét, de hatékony segítség nélkül tömeges leállások várhatóak, és ez súlyos nemzetgazdasági visszaesést okozhat – hívta fel a figyelmet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ).

Üdvözlik a hétvégén bejelentett, az energiaintenzív feldolgozóipari kis és közepesvállalkozások (kkv) megsegítését célzó kormányzati intézkedést, de azt szeretnék, hogy ezt a kabinet terjessze ki minden magyar vállalkozásra. A VOSZ vállalkozói egyeztetések alapján összeállított javaslatcsomagja szerint

A vállalkozók visszajelzései alapján ugyanis ez az a maximális szint, amely még kigazdálkodható, legyen szó akár vendéglátó, akár szolgáltató cégről. Efelett viszont rohamosan megnő az ellehetetlenülő vállalkozások száma.

A VOSZ azt is javasolja, hogy

Az energiaár-képzési folyamat és a díjrendszer teljeskörű felülvizsgálatát is javasolják annak érdekében, hogy az elhagyható költségelemek meghatározásával és megszüntetésével csökkenhessen a magyar vállalkozások terhelése. Ezen belül kérik a rendszerhasználati díjak – a visszajelzések szerint akár 3,5-szeres - áremelésének mérséklését. Minden vállalkozás próbál takarékoskodni az energiával, ugyanakkor a VOSZ tagjai jelezték, hogy a szerződött, de el nem fogyasztott – azaz megtakarított - energiamennyiség után kötbérfizetési kötelezettségük támad. A VOSZ szerint ez a jelenlegi válságos energia-helyzetben kontraproduktív, és erkölcsileg is elfogadhatatlan.

A VOSZ közleménye azt is hangsúlyozta: a munkaerő megtartásának támogatása minden rászoruló cég számára fontos kiegészítője az intézkedés-csomagnak. Etéren javaslataik között szerepel, hogy a dolgozói cafetériába épüljön be egy „Energia-zseb”, vagy „Rezsi-zseb”, amellyel a munkáltató adómentesen támogathatja munkavállalóját. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy a munkabértámogatás, az adó- és járulékkönnyítés a covid-válságban is erősen érintett ágazatokban - a turizmusban, a vendéglátásban, a szolgáltatások területén - most is munkahelyek százezreit menthetné meg a téli hónapokban leállásra kényszerülő vállalkozásoknál.