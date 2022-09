Gál Mária;

háború;Ukrajna;Oroszország;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;sorozás;tömegsír;

2022-09-26 20:25:00

Tömegesen menekülnek a hadköteles férfiak, szerdától bezárulhat az orosz határ

Már a Kreml is elismerte, hogy történtek hibák a részleges mozgósítás során.

Második napja tartanak az erőszakos zavargások az Orosz Föderáció egyik legszegényebb országában. A muzulmán többségű Dagesztánban a nők is utcára vonulva szálltak szembe a hadköteles férfiakat erőszakkal besorozók ellen. A szibériai Irkuckban egy fiatal férfi lelőtte a sorozótisztet, a föderáció egész területén félelem és káosz uralkodik. Akárcsak az oroszok által megszállva tartott ukrán területeken is, amelyek lakói attól tartanak, hogy őket is bevetik a honfitársaik ellen folyó háborúba.

A Meduza ellenzéki orosz portál szerint megélénkültek a sorozóirodák elleni támadások is. A háború kezdete óta mintegy 20 ilyen helyszínt gyújtottak fel, többségét a mozgósítás múlt heti elrendelése óta, a kormányzó Egységes Oroszország párt regionális irodáit és a helyi adminisztrációs központokat is érték támadások.

Több tíz kilométeres sorok gyűrűznek a grúz, kazah és mongol szárazföldi határon, amelyeket még vízummentesen léphetnek át az oroszok. De változatlanul tömegek várakoznak a finn határátkelőkön is. A félelmet éltetik a múlt hét szerdán elrendelt részleges mozgósítással kapcsolatos első helyszíni hírek, miszerint a frissen besorozottak jó részét mindenféle kiképzés nélkül máris bevetették az ukrajnai harcokba. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő hétfőn elismerte - történtek hibák a sorozás során, viszont kategorikusan cáfolta azokat a híreket, miszerint Oroszország a napokba lezárhatja határait menekülő állampolgárai elől. A Meduza azonban úgy tudja, erre szerdán sor kerülhet.

A The Moscow Times „teljes káoszként” jellemezte a kialakult orosz belső helyzetet. Az ellenzéki lap helyszíni beszámolók alapján arról írt, hogy rendőrségi ellenőrzőpontok sokaságát állították fel a szabad szárazföldi határokhoz vezető utakra, a sorozás elől sikeresen átmenekültek közül többen állították, hogy kerülő utakon, esetenként autóikat is hátrahagyva, robogókon, bicikliken és gyalog tudták végül átlépni a határt. A lap szerint hadköteles korú orosz férfiak tízezrei menekültek a szomszédos országokba az elmúlt napokban, a Novaja Gazeta Europe egy Kreml-forrásra hivatkozva azt írta vasárnap, hogy a második világháború óta első oroszországi mozgósítás bejelentése óta eltelt négy nap alatt mintegy 260 ezer katonaköteles korú férfi hagyta el az országot.

Bár Putyin a múlt héten csak "részleges" mozgósítást hirdetett, a félelem, hogy ez sokkal szélesebb körű lesz, oda vezetett, hogy az elmúlt napokban még a katonai tapasztalattal nem rendelkezők vagy a harcra orvosilag alkalmatlanok is összecsomagoltak. Nem alaptalanul. Bár a hatóságok azt állítják, hogy „csupán” 300 000 tartalékos mozgósításáról van szó, olyanokról, akik katonai tapasztalattal vagy keresett készségekkel rendelkeznek,

Moszkvát szorítja az idő. Az ukrán ellenoffenzíva három hét alatt több ezer négyzetkilométernyi megszállt területet szabadított fel, s az ukrán erők továbbra is nyomás alatt tartják az orosz hadsereget a Donbászban. Múlt héten az esőzések akadályozták az ukrán előrenyomulást. Ukrajna vasárnap, a legújabb amerikai katonai segélycsomag részeként megkapta az első NASAMS közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszereket, tovább erősítve harci képességeit, miközben Oroszország utánpótlási forrásai egyre szűkülnek. Washington hétfőn egy új, 457,5 millió dolláros segélycsomagot jelentett be Ukrajnának a rendőrség, a határőrség és a háborús bűnöket kivizsgáló rendőrség finanszírozására.

A háborús bűnök lajstroma tovább gyarapodik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn közölte, újabb két tömegsírt fedeztek fel a visszafoglalt Izjum mellett, ahol a múlt héten már 447 holttestre bukkantak az ukrán erők. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat pedig arról számolt be, hogy újabb kínzókamrára bukkantak a Harkiv megyei Lipci faluban. Közleményük szerint ez a 19. olyan helyiség, ahol a luhanszki szakadárok népi milíciája orosz katonákkal együtt megkínozta az együttműködést megtagadó helyi lakosokat.