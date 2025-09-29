A jelek szerint koránt sem a békére, inkább még nagyobb háborúra készül Oroszország.
Az ukrán elnök közölte, a már meglévő dandárok felszerelésére és kiképzésére kell összpontosítani, nem pedig ennek hiányát fiatal katonákkal pótolni.
Kim Dzsongun diktatúrája nem először állít olyat, hogy nagy feszültségek idején a fiatalok maguk sürgetik besorozásukat.
Közvetlenül azután, hogy Vlagyimir Putyin parancsot adott Ukrajna lerohanására, még sorok kígyóztak a toborzóirodák előtt. Ma már senki nem akar a frontra kerülni.
Egy szállodára is csapást mértek a dél-ukrajnai Zaporizzsjai területen.
Az ukrán elnök kiakadt a sorozásokon feltárt korrupciós esetekre.
A szárazföldi erők egyik főegység-vezetőjéről van szó, aki Kijev egyik katonai körzetét is irányította.
A külföldön élők oroszokat, még a hontalanokat is a frontra küldenék egy újabb mozgósítással.
A lépést Helsinki Ukrajnával és az Oroszországgal szomszédos uniós államokkal egyeztette.
Még Oroszország szövetségesei sem ismerik el az ukrajnai területeken végrehajtott látszatnépszavazások eredményét, ráadásul a fronton is egyre rosszabbul állnak Putyin erői.
Már a Kreml is elismerte, hogy történtek hibák a részleges mozgósítás során.
Az orosz hadsereg utánpótlási gondjait jelzi, hogy az orosz elnök aláírta a szerződéses szolgálat felső korhatárának eltörléséről szóló törvényt.
Petro Porosenko elnök rendelete alapján rendkívüli sorozás kezdődött kedden Ukrajnában, mert a szokásos tavaszi sorkatonai behívással nem sikerült elegendő újonccal feltölteni a nemzeti gárda állományát - írta a Szohodnyi című ukrán lap internetes oldala.
A Miniszterelnökség szerint tévesen értelmezték a jogszabályt, akik kötelező toborzási tájékoztatót küldtek a közmunkásoknak.
Többeket levélben tájékoztatott a Magyar Honvédség arról, hogy nyilvántartásba veszik az autóját és rendszeres adatszolgáltatásra kötelezik a járművel kapcsolatban – írta az Index.
Az elmúlt napokban megnőtt azoknak a száma, akik Kárpátaljáról érkeztek a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz - közölte Kozma Imre, a szolgálat elnöke pénteken.