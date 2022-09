nepszava.hu;

2022-09-27 08:29:00

A korábbi biztonságpolitikáért helyettes államtitkár lehet az új NATO-nagykövet

Balogh Istvánt nevezhetik ki új NATO-nagykövetnek, Magyar Józsefet pedig a szerbiai nagykövetnek. Balogh korábban a biztonságpolitikáért felelős, Magyar pedig az európai kapcsolatokért felelős külügyi helyettes államtitkár volt. Utóbbi már a Boross-kormány alatt is a külügynél dolgozott szerb, macedón és horvát referensként.

Balogh István korábbi helyettes államtitkár kerülhet a brüsszeli NATO-képviselet élére, míg Magyar József – szintén korábbi helyettes államtitkár – lehet Magyarország szerbiai nagykövete – erről értesült a hvg.hu.

Mint írják, az Országgyűlés külügyi bizottsága kedden 14 órától ülésezik, napirendi pontként a “Nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása” szerepel. Az ülés nem nyilvános, hanem zárt, így – teszik hozzá – hivatalosan a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Sztáray Péter által jegyzett előterjesztésről több nem is tudható, ám forrásaik szerint az ülésen

A portál információi szerint Balogh István a NATO katonai szövetség brüsszeli központjában vezeti majd Magyarország állandó képviseletét nagyköveti rangban. A jelenlegi NATO-nagykövet, Nagy Zoltán – aki azelőtt brüsszeli nagykövet volt – 2017-ben került a posztjára, ahol immár öt éve szolgál, őt válthatja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szándékai szerint a 38 éves Balogh.

Balogh István egészen a közelmúltig a külügyi tárca helyettes államtitkára volt, amíg a Magyar Közlönyben július 15-én közzétett miniszterelnöki határozattal Orbán Viktor – a megfogalmazás szerint “más fontos megbízatására tekintettel – fel nem mentette őt július 31-i hatállyal.

Balogh már 2014 óta a külügyi tárcánál dolgozott, és még az előző ciklusban, 2018 nyarán lett biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár és “politikai igazgató”. Ezt a pozícióját a májusban megalakult új kormányban is megőrizte nyárig, amikor is a helyére Bunford Zsolt, a hírszerző titkosszolgálat, az Információs Hivatal addigi főigazgatója került.

Megjegyzik, hogy a NATO-nagykövetnek kiszemelt Baloghnak a katonai szövetséggel egyébként eddig nem volt olyan szoros munkakapcsolata, mint elődjének, Nagy Zoltánnak, aki nagyköveti kinevezése előtt összesen 8 évet töltött a NATO magyar képviseletén, illetve nemzetközi titkárságán. Mindenesetre Balogh kinevezése fontos időszakban történik – mint arra rámutatnak, az Ukrajnában zajló háború miatt. Baloghról a honvedelem.hu-n találtak egy hírt, miszerint 2019 nyarán Szarajevóban találkozott az EUFOR és a NATO-erők parancsnokaival, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján egy másikat szintén 2019-ből, amikor Balogh a NATO fennállásának 70. évfordulója alkalmából rendezett konferencián megállapította, hogy

a NATO-együttműködésben az a legfontosabb, hogy a magyar nemzeti érdek a szövetségi érdekkel együtt érvényesüljön."

A másik nagykövetjelölt, a belgrádi magyar képviselet élére kiszemelt Magyar József is volt korábban helyettes államtitkár a külügynél: az előző ciklus felétől, 2020-tól felelt az európai kapcsolatokért, ám ő májusban, az új kormány megalakulása után nem őrizte meg pozícióját. Az angol mellett horvátul, szerbül és szlovénul is beszélő, 55 éves Magyarnak régi, erős balkáni tapasztalatai vannak, nagykövet is volt.

Magyar már a Boross-kormány alatt is a külügynél dolgozott szerb, macedón és horvát referensként, majd 1995-1999 között a zágrábi nagykövetségen szolgált, az első Orbán-kormány alatt pedig visszatért a minisztériumba referensnek. 2002-2006 között az eszéki főkonzulátust vezette, 2006-tól 2 évig ismét a Külügyminisztérium, majd 2008-tól 4 évig megint a zágrábi követség következett. Ezután a Külügyminisztériumban főosztályvezető, majd 2015-2020 között Horvátországban volt nagykövet, amíg helyettes államtitkárként vissza nem tért a tárcához.

Az eddigi belgrádi nagykövetet, a szerbiai magyar külképviseletet vezető Pintér Attilát 8 év után egyébként annyira nem éri váratlanul a váltás, hogy szeptember elején már el is búcsúzott a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakciójától – a búcsúlátogatásról a Szabad Magyar Szó is beszámolt. Néhány napja pedig a Magyar Szó készített interjút a leköszönő nagykövettel, aki azt is elárulta, Szijjártó arra kérte, hogy Isztambulban folytassa külszolgálatát.