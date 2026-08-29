Nem a díszképviseletre

Valamennyi országos kisebbségi önkormányzat vezetőjét a nemzetiségi regisztráció bojkottálására, valamint a bojkott hirdetésére biztatja 36 roma szervezet és a hazai örmények. Az új törvények értelmében ugyanis a regisztrált nemzetiségi szavazók csak saját szervezeteik listáira szavazhatnak, a pártlistákra nem, így a magyarországi kisebbségek által elérhető választási eredmény leginkább "díszképviseletet" eredményezhet az Országgyűlésben.