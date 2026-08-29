Szükség lenne a vitára a demokrácia mibenlétéről. A különböző demokráciafelfogások mögötti premisszák tisztázásával világossá lehetne tenni, hogy milyen irányok nyílnak meg egy rendszerváltás után.
Az állítólagos tervet összesen a megkérdezettek 70 százaléka utasítja el.
Tanzánia is ilyen, mert fontos szerepet tölt be a terrorizmus elleni harcban és a menekültek ellátásában
Balogh Istvánt nevezhetik ki új NATO-nagykövetnek, Magyar Józsefet pedig a szerbiai nagykövetnek. Balogh korábban a biztonságpolitikáért felelős, Magyar pedig az európai kapcsolatokért felelős külügyi helyettes államtitkár volt. Utóbbi már a Boross-kormány alatt is a külügynél dolgozott szerb, macedón és horvát referensként.
Valamennyi országos kisebbségi önkormányzat vezetőjét a nemzetiségi regisztráció bojkottálására, valamint a bojkott hirdetésére biztatja 36 roma szervezet és a hazai örmények. Az új törvények értelmében ugyanis a regisztrált nemzetiségi szavazók csak saját szervezeteik listáira szavazhatnak, a pártlistákra nem, így a magyarországi kisebbségek által elérhető választási eredmény leginkább "díszképviseletet" eredményezhet az Országgyűlésben.