7 milliárd eurós bevételtől fosztja meg Oroszországot az újabb uniós szankciócsomag

Ursula von der Leyen;Oroszország;Európai Bizottság;szankciók;importtilalom;olajár;

2022-09-28 18:09:00

A jellemzően katonai célokra is felhasználható termékek, technológiák uniós importtilalma mellett, az olajár felső határának megállapítását is lehetővé teszik.

Várhatóan további 7 milliárd eurós bevételtől fosztja meg Moszkvát az immár nyolcadik uniós szankciócsomag, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke jelentett be szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján. A Guardian tudósítása szerint az újabb szankciók célja, hogy a Kreml fizesse meg az Ukrajna elleni háború árát, vagyis azt, hogy legújabban mozgósítással és színlelt népszavazásokkal, a nemzetközi határok erőszakos megváltoztatásával illegálisan szerezzen meg területeket.

A nyolcadik szankciócsomag további importtilalmakat tartalmaz az orosz termékekre, így azt az EU kiterjeszti a katonai célokra használt kulcsfontosságú technológiákra, légiközlekedési cikkekre, elektronikai alkatrészekre és meghatározott vegyi anyagokra. Az EB elnöke szerint mindez gyengíti Oroszország katonai képességeit, gátolja hadserege modernizálását.

Ugyanakkor a szankciócsomag megteremti „az olajár felső határának jogi alapját”, továbbá megtiltja az uniós polgároknak, hogy szerepet vállaljanak orosz állami vállalatok vezető testületeiben.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l