Papp Zsolt;

költségvetési hiány;kifizetések;stop;László Csaba;

2022-09-28 20:11:00

Kifizetési tilalom: reagált a Pénzügyminisztérium

Megtiltotta a költségvetési intézmények számára a számlák kifizetését egy eldugott kormányhatározatban kormány - a forint jelentősen gyengült.

Egy nem nyilvános kormányhatározatban október végéig kifizetési tilalmat rendelt el a kormány a költségvetési intézményeknél – írta meg a Telex. A lap értesüléseit a kormány nem kommentálta, így azt nem is cáfolta. A 2257/2022-es számot viselő dokumentum szerint október 31-ig érvényes kifizetési tilalom nem érinti a közoktatási, egészségügyi, gyermekjóléti intézményeket, akár állami, akár önkormányzati vagy más fenntartásban vannak. Szintén kifizetik a béreket és más személyi juttatásokat, a nemzetközi szerződésekből és más jogszabályi kötelezettségekből származó kiadásokat, illetve az uniós programokhoz kapcsolódó támogatásokat. Külön jogszabályok rendelkeznek a szociális támogatások, így a nyugdíjak kifizetéséről. Így praktikusan a kifizetési stop a minisztériumok és a költségvetési intézmények dologi, valamint beruházási számláit érinti, de ez utóbbiakat is csak akkor, ha nem rendelkezik arról külön jogszabály, mint például Paks 2-ről, vagy a Budapest-Belgrád vasútvonalról. Ennek eredményeként költségvetési szervek tartozásai nőnek átmenetileg a beszállítók felé, így a cégek fogják kényszerhitelezni az államot.

– nyilatkozta a Népszavának László Csaba, címzetes egyetemi tanár. Az egykori pénzügyminiszter szerint ilyen intézkedést egy vállalat akkor hoz meg, ha fizetési nehézségekkel küzd, egy normálisan működő állam viszont ilyen döntést nem hozhat. Optimista vagyok, ezért nem gondolom, hogy valóban ekkora lenne a baj, hisz augusztus végén a kincstári számlán több mint 2000 milliárd forint állt, és ez nem fogyhatott el egy hónap alatt.

László Csaba szerint a kormányzati intézkedésnek az lehetne a mozgatója, hogy novemberre jelentős bevételeket várnak, ezért a kiadásokat visszatartják. Ám az nem tűnik életszerűnek, hogy november végére megegyezik a kormány az uniós pénzekről. A döntés mögött az lehet, hogy valamilyen okból az október végi hiányszámot a lehető legkisebbre akarják csökkenteni. Ez utóbbi esetben a statisztikát akarják szépíteni és ezzel a piacokat nyugtatni, bár ennek így, hogy ez kiszivárgott, már sok értelme nincsen – fogalmazott László Csaba. Az viszont mindenképp elfogadhatatlan, hogy az állam nem fizeti ki a beszállítóit – visszaél az erőfölényével. Az pedig, hogy a magyar állam nem képes a szerződéses kötelezettségeit teljesíteni világbotrány – mondta az egykori pénzügyminiszter. László Csaba szerint kérdés, hogy mi lesz azokkal a cégekkel,

– tette fel a (költői) kérdés a közgazdász.

Augusztus végén az államháztartás hiánya elérte a 2870 milliárd forintot, az egész évre tervezett összeg 91 százalékát. Soha augusztusban még nem volt ilyen magas az államháztartás hiánya, ugyanakkor a magyar állam nem fizetésképtelen, hisz augusztus végén a kincstári folyószámláján 2266 milliárd forintnyi készpénz állt, vagyis nem arról van szó, hogy az állam fizetésképtelen lenne.

A Pénzügyminisztérium közleményben erősítette meg a zárolás tényét, a takarékoskodást addig folytatják, amíg az Oroszország elleni szankciók életben vannak. A rendeletben említett, engedélyezett kifizetéseken túl minden más számla kiegyenlítését a pénzügyminiszter engedélyezheti - írják a közleményben.

A Telex értesülései szerint a kifizetési stop – amely nem teljesen példátlan, hisz korábban is fordult már ilyen elő –, a választások után elrendelt, ám sikertelen zárolásokkal lehet összefüggésben, pontosabban, hogy azokat a tárcák elszabotálták. A lap szerint a kifizetési stopot épp azért rendelték el, hogy ezeket a zárolásokat áttekintsék. Ettől függetlenül nincs rózsás helyzetben az államháztartás: Varga Mihály pénzügyminiszter a múlt héten jelentette be, hogy a kormány nem tudja tartani a GDP 4,9 százalékára belőtt hiánycélt, az extra (750 milliárdos) gázvásárlásokhoz nyújtott kormánygaranciák miatt a hiány 6,1 százalék lesz. A következő hetekben folynak be a kincstárba májusban bevezetett extraprofitadók, ugyanakkor az őszi energiaszámlák a költségvetési szervek kiadásait jelentősen növelni fogják, ezért ebből a szempontból indokolt lehet az átmeneti kifizetési stop és a zárolások áttekintése.