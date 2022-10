nepszava.hu;

2022-10-05 10:19:00

Közel 700 ezren menekültek el Oroszországból a mozgósítás elől

Azt nem tudni, közülük hányan szeretnének visszatérni.

A részleges mozgósítás bejelentése óta eltelt csaknem két hét alatt mintegy 700 ezer ember hagyta el Oroszországot, közülük 200 ezren Kazahsztánba mentek - tudta meg a Forbes orosz kiadása egy, a Kreml adatait ismerő forrástól.

Azt nem lehet tudni, hányan távoztak turisztikai céllal.

Azt követően, hogy Vlagyimir Putyin bejelentette a részletes mozgósítást, hatalmas sorok alakultak ki az orosz határátkelőhelyeken. A grúz határon például 4-5 napig is sorba álltak az emberek, sokszor élelem és víz nélkül. Azóta egyik blogger arról számolt be, hogy megszűntek az áldatlan állapotok. Szintén hatalmas dugó alakult ki több kazah határátkelőhelyen. A médiában eddig elszórt becslések jelentek meg a távozók számáról. Október 4-én például Marat Akhmetzhanov, a kazahsztáni belügyminisztérium vezetője azt mondta, hogy szeptember 21. óta 200 ezer orosz állampolgár lépett be az országba, és 147 ezer orosz hagyta el az országot ebben az időszakban.

Korábban különféle orosz lapok 194 ezer távozóról számoltak be, akik a mozgósítás bejelentését követő héten Grúziába, Kazahsztánba és Finnországba menekültek. Pavel Kuznyecov helsinki orosz nagykövet szeptember 30-án azt mondta, hogy szeptember 21. óta mintegy 60 ezer orosz lépett be Finnországba, akiknek nyolcvan százaléka más európai országokba utazott tovább. Szeptember elején - még a részleges mozgósítás bejelentése előtt - az orosz statisztikai hivatal, a Roszsztat arról számolt be, hogy az év eleje óta 419 ezer ember hagyta el Oroszországot, kétszer annyian, mint a tavalyi év azonos időszakában. A migrációs kiáramlás 96 ezer fő volt, szemben a 2021-es 114 ezer fős növekedéssel.

Mint lapunk is beszámolt róla, Oroszországban szeptember 21-én részleges mozgósítást jelentettek be. A hivatalos nyilatkozatok alapján elsősorban a harci tapasztalattal és katonai nyilvántartás szerint előképzettséggel rendelkező tartalékos katonákra vonatkozik. A behívók kézbesítése után a médiában azonnal megjelentek azok a beszámolók, melyek a folyamat során tapasztalt különféle szabálytalanságokról számoltak be. Pár nappal ezelőtt Vlagyimir Putyin elrendelte a részleges mozgósítás során elkövetett hibák felszámolását.