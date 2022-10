Szalai Anna;

Budapest;per;fővárosi önkormányzat;sikló;Budapest Fejlesztési Központ;Gellérthegyi Sikló Kft.;

2022-10-11 12:37:00

Elindult a főváros kontra sikló per

A perfelvételi tárgyalás megtartásával a múlt héten hivatalosan is kezdetét vette a Gellért-hegyi sikló építése érdekében indított per a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – értesült a Népszava.

A beruházás megvalósítására vállalkozó Gellérthegyi Sikló Kft. azért perelte be a fővárosi önkormányzatot, mert az idén februárban felmondta a projekt megvalósítását célzó 2009-es szerződést. A cég álláspontja szerint a főváros érdekmúlásra hivatkozó elállása a szerződéstől jogellenes, a kontraktus továbbra is hatályos.

A cég a lapunkhoz eljuttatott tájékoztatásában hangsúlyozza: „a sikló megépítésével egy több mint százéves terv válna valóra. A régóta várt fejlesztés révén a Gellért-hegy környezetbarát módon kapcsolódhatna be a főváros vérkeringésébe. Egyben lehetővé válna a városrész közúti forgalmát rendkívül módon terhelő, ezáltal az ott lakók életminőségére negatív hatással lévő turistabuszok teljes kitiltása a környező utakról. Az idegenforgalmi főszezonban ugyanis naponta átlagosan 350-400 turistabusz fordul meg a városrészben. A behajtási korlátozás elrendelésével a városrész útjai biztonságosabbak lennének, és a levegő minősége is érzékelhetően javulna, miközben Budapest turisztikai kínálata egy új, izgalmas attrakcióval gazdagodna.”

Ezzel szemben a városvezetés a bemutatott terveket nem tartja elfogadhatónak, mivel túl sok fa kivágásával járna és abban sem biztosak, hogy a magánberuházó valóban képes a megvalósításra. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy a projekt megvalósításában egy tavalyi kormányhatározat az irányadó, amely

Csakhogy a választások után az új kormány az állami forrásból megvalósítani szándékozott fővárosi projektet Lázár János új minisztériumához utalta. Lázár első lendülettel felszámolta a BFK-t és közölte, hogy a projektlistát felül fogják vizsgálni. A sikló azonban nevesítve eddig egyik építési minisztérium által közreadott listán se szerepelt. Nem volt rajta az augusztusi felülvizsgált projektetek tartalmazón és a szeptemberi törölt elemek lajstromán sem.

A projektcég sok évnyi csend után az elmúlt évben valóban látványosan munkához látott: új tervek készültek, megszerezték az új építési, valamint környezetvédelmi és közúthatósági engedélyt és azt állították, hogy megteremtették a fejlesztés megvalósításához szükséges finanszírozási és szakmai hátteret is. Nem csoda, ha ragaszkodnak a folytatáshoz. Walton Imre cégvezető korábban azt mondta a Népszavának, ha most leáll a projekt, egy évtized is eltelhet, mire megvalósul.

A mostani per akár három évig is elhúzódhat, így a cég a perindítást inkább afféle figyelemfelhívásnak szánta, abban bízva, hogy a városvezetés megváltoztatja az álláspontját. De korábbi közlésük szerint készek arra is, hogy a városháza elzárkózása esetén a kormánnyal, illetve a Citadella felújítását végző csapattal próbálnak megegyezni a beruházás befejezéséről. A főváros mindenesetre nem hagyható ki teljesen, hiszen övék a földterület.