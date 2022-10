nepszava.hu;

Magyar Bankszövetség;lakáshitelek;kamattámogatás;jelzáloghitelek;kormányrendelet-módosítás;kamatstop;

2022-10-15 07:09:00

Az ötévente változó kamatú lakáshitelekre is kiterjesztette a moratóriumot az Orbán-kormány

Az így kibővített és meghosszabbított kamatstop 2023 június 30-ig van hatályban.

Az Orbán-kormány szép csendben még több hitelre kiterjesztette a kamatstopot – szúrta ki a Telex a Magyar Közlönyben péntek este megjelent kormányrendelet szerint idén novembertől – a veszélyhelyzetre hivatkozva – a lakáscélú hitelek esetében immár szinte valamennyi jelzálogalapú kölcsönökre vonatkozik a még szeptemberben egy kormányinfón bejelentett intézkedés.

A bank360.hu nevű blog az új kormányrendeletről megjegyezte, hogy a jelzáloghitelekre legutóbb 2022. december 31-ig meghosszabbított kamatstopot 2023. június 30-ig kitolják. Ez alapján a referenciakamathoz kötötten változó kamatozású lakáshitelek kamatát csak a 2021. október 27-i referenciakamat mértékének megfelelően lehet emelni. Ez azokat a jelzáloghiteleket érinti, amelyek kamatperiódusa egyéves vagy annál rövidebb. Az ilyen hitelt törlesztőknél a kamatfordulókor csak a tavaly október végi referenciakamatokat alkalmazhatják, így a törlesztőrészlet csak kisebb mértékben emelkedhet.

Kiemelték, hogy az az újdonság, hogy most azokra a hitelekre is kiterjesztették a moratóriumot, amelyekre eddig nem vonatkozott, így a kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre, a lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre, valamint 2022. november 1-től a legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott nem kamattámogatott jelzáloghitelszerződésekre is alkalmazni kell.

Szeptemberben a Népszava is írt arról, hogy a Magyar Bankszövetség ellenzi a kamatstop meghosszabbítását, elismerve, hogy az a háztartások ezreinek ad stabilitást olyan időkben, amikor rengeteg tényező vált kiszámíthatatlanná körülöttünk, de amiatt panaszkodtak, hogy az intézkedés terheit a bankszektor viseli. Azt is kifogásolták, hogy szerintük „több tízezer olyan hitelfelvevő részesül a bankok kárára a kamatstopból, akik nem szorulnak rá erre a védelemre”.