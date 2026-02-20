Drágálja a jegybank a lakáshiteleket

Továbbra is drágák a hazai lakáscélú hitelek - állapította meg a tegnap a jegybank hitelezési felmérése. Tavaly az új lakáscélú hitelek átlagos teljes hitelköltsége csökkent, míg az átlagos kamatfelár – a kockázatosabb ügyfelek nagyobb arányú finanszírozásának hatására – nem változott - számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Oláh Zsolt.