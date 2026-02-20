Tovább kell takarékoskodni egy átlagos lakásért.
Nem biztos, hogy a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a szeptember elején elindult Otthon Start ellenére ugyanis sem a kihelyezett hitelösszeg, sem a szerződések száma nem lett kiemelkedő.
Rossz, nem olyan rossz, jó – talán így lehetne legrövidebben jellemezni a helyzetet
A monetáris lazítás irányába lépett az MNB az óvatosságot, fokozatosságot, körültekintést, előzetes kommunikációt hangsúlyozva.
Az így kibővített és meghosszabbított kamatstop 2023 június 30-ig van hatályban.
Továbbra is drágák a hazai lakáscélú hitelek - állapította meg a tegnap a jegybank hitelezési felmérése. Tavaly az új lakáscélú hitelek átlagos teljes hitelköltsége csökkent, míg az átlagos kamatfelár – a kockázatosabb ügyfelek nagyobb arányú finanszírozásának hatására – nem változott - számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Oláh Zsolt.
Az idei év első hat hónapjában 57 százalékkal nőtt a háztartásoknak kihelyezett lakáscélú hitelek szerződéses összege, az előző év azonos időszakához képest. A bővülés összefügg a hitelkamatok kitartó csökkenésével, valamint a lakáspiacon tapasztalható fellendüléssel.
Tavaly több mint 40 000 lakáshitelt engedélyeztek Magyarországon, összesen 157 milliárd forint értékben, ami 2012-höz képest a hitelek számában 25, összegében pedig 24 százalékos csökkenést jelent - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Statisztikai Tükör című kiadványában.