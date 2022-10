nepszava.hu;

szállodák;fürdők;bezárások;rezsiköltségek;energiaválság;

2022-10-15 12:28:00

Újabb fürdőket és szállodákat zárnak be az energiaválság miatt

Országszerte húzzák le teljesen vagy részlegesen a rolót a turisztikailag fontos városok intézményeiben, fürdőkben, hotelekben.

Az elszabadult energiaárak miatt kénytelenek takarékossági intézkedéseket hozni a hazai idegenforgalmi szempontból kiemelt létesítményekben – írja a Telex. Az egyik legújabb tervezett megszorító lépés, hogy a tervek szerint december 19-én bezár a szegedi önkormányzat tulajdonában álló Anna Fürdő, és március 3-ig biztosan zárva tart. Minderről a szegedi közgyűlésnek benyújtott előterjesztések alapján a Termalonline írt. Megjegyezték, a magántulajdonú Napfényfürdő Aquapolis ugyan nem zár be, de október 15-től ők is felfüggesztik a tan- és úszómedencék üzemeltetését.

A lap szerint október 17-től hasonló okokból határozatlan időre bezárják a mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdő épületében lévő uszodát és élményfürdőt, míg a gyógyfürdő többi részei, a gyógymedencék, a jacuzzi, és a gyermekpancsolók továbbra is nyitva maradnak.

Zalakaroson nem zárják be a kifejezetten turizmusból élő Zalakaros fürdőjét, erről korábban a 24.hu számolt be, arra hivatkozva, hogy a település polgármestere és a helyi vállalkozások közösen döntöttek arról, hogy jobban megszenvednék a helyzetet, ha a magas rezsiköltségek miatt lehúznák a redőnyt. Úgy tudják viszont, hogy a helyi szállodák közül többen nem bírják tovább, elsőként a Hotel Napfény Zalakaros zár be november elején, több hotel pedig 30-60 százalékos áremeléssel próbálja meg „átvészelni” a telet. Egyes becslések szerint idén a wellnesshotelek több mint negyede bezárhat a magas rezsiszámlák miatt.