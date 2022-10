Á. Z.;

Fidesz;tüntetés;tanár;propaganda;Deák Dániel;

2022-10-15 12:02:00

Levelet írt volt osztályfőnöke a fideszes propagandistának, aki szerint sikertelen volt a pénteki budapesti diáktüntetés

„Szégyellem magam, mert ezek szerint hat év alatt nem tudtam annyit elérni, hogy egy diákom megtanulja: mindig és mindenkor hitelesnek kell lenni.”

Péntek délután fényképfelvételek és óvatos becsléseink szerint 20-25 ezer ment el arra a budapesti tüntetésre, amelyet a diákok szerveztek a tanáraik melletti kiállás jegyében, amiről a Fidesz-közeli sajtó és a politikai szakértők fékezett habzással, az igazság rájuk jellemző eltorzításával számoltak be.

Írt egy Facebook-bejegyzést Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon tagja is, mégpedig azzal a felkiáltással, hogy sikertelen demonstráció, hiszen „jóval kevesebben jelentek meg, mint amire előzetesen számítottak”, és mert „a magyarok a tanárokat támogatják, nem pedig a tüntetéseket szervező és most is csak a politikai hasznot leső baloldalt”.

Ennek a kijelentésnek csak két szépséghibája van. Az egyik, hogy bár a feltűntek ellenzéki politikusok, a tüntetést nem pártok, hanem a Diákok a Tanárokért mozgalom szervezte, a másik, hogy bár talán kevesebben vettek részt rajta, mint az október 5-i Kossuth téri demonstráción, a 444 felülnézetből készült fényképfelvételei azt mutatják, hogy az Andrássy úton vonuló tömeg megtöltötte a Kodály körönd és a Jókai tér, illetve Liszt Ferenc tér közötti szakaszt.

A Facebook-poszt megjelenése után Deák Dánielnek írt a volt osztályfőnöke is, akinek a levelét elsőként a hvg.hu közölte. Ez így hangzik:

„Kedves Dani!

2004 szeptemberében kezdte tanulmányait a harmadik osztályom, melynek egyik tagja te voltál.

Lehet már elfelejtetted, de az első történelem órákon arról beszélgettünk, hogy mi is a történettudomány feladata. Ha egy mondatban kellene erre válaszolni (és mindig így tanítom azóta is), akkor az így hangzik: a történettudomány feladata a múlt hiteles bemutatása. Hogyan lehet ezt megtenni? Úgy, hogy igyekezni kell mindent körüljárni, tájékozódni, több forrásból keresni az igazság magvait. És önmagamnak is hitelesnek kell maradnom.

Nemrég értem haza az általad „sikertelen baloldali tüntetésnek” nevezett megmozdulásról, ahol együtt sétáltam végig egy véget nem érő tömegben a Hősök terétől a Széchenyi térig. Bizony, voltak a bal, meg a jobb oldalamon is sokan: tanár kollégák, értelmes fiatalok, szülők, sőt kicsi gyermekek is édesanyjuk karján.

A Deák tér (minő véletlen!) magasságában értem utol a kölcseys diákok hatalmas kifeszített lepedőjét. Dani! Azok a gyerekek méltóságteljesen, szomorúan vonultak, a kirúgott, megalázott tanáraikért, magukért, hogy legyen jövőjük ebben az országban.

Ott mentem mellettük, 53 évesen, ősz fejjel, magam se gondoltam pár héttel ezelőttig (amíg a végtelenségig nem alázták meg a kölcseys kollégáimat), hogy megint el fogok menni tüntetni, mint 1988-89-ben, a demokráciáért, azért, hogy a hatalom ne porig alázza, de megbecsülje ennek az országnak az értelmiségét.

Felemelő volt látni a gyerekeket, a fiataljainkat. Nem voltak ők sem bal-, sem jobboldaliak. Emberek voltak a javából. Akik kulturáltan, fegyelmezetten, végtelen tisztelettel a tanáraik iránt egy igazabb Magyarországért álltak ki és nem azon gondolkodtak, hogy péntek este hová menjenek bulizni. Jóval kevesebben voltak, ahogy írod? Nem! Tele volt az Andrássy út, az Akadémia előtti tér. Ha az igazat akarnád, ha hiteles akarnál lenni, tudnád és le mernéd írni!

Szégyellem magam, mert ezek szerint hat év alatt nem tudtam annyit elérni, hogy egy diákom megtanulja: mindig és mindenkor hitelesnek kell lenni, igazat kell mondani! Akkor is, ha nem lesz belőle hasznom!

Farkas Zoltán

hat évig osztályfőnököd, történelem- és földrajztanárod”