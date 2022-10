A cseh EU-ügyi miniszter szerint fajulhat Magyarország kilépéséig a helyzet, de az EU akkor sem fog rossz megállapodást kötni az Orbán-kormánnyal

Á. Z.;

Korábbi nyilatkozataihoz képest inkább némileg több optimizmussal várja a jövőt Mikuláš Bek, az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Csehország európai ügyekért felelős minisztere, aki most az rtl.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy Magyarország ugyan a szakadék szélén táncol, de még van lehetőség, hogy visszatáncoljon, és megoldódjanak az uniós forrásokkal és a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos kérdések.

Mikuláš Bek azt mondta, Magyarország és a többi EU-tagállam között évek óta nő a feszültség most jött el az idő, hogy ez megforduljon. Számára úgy tűnik, az Orbán-kormány sok mindenre hajlandó azért, hogy teljesítse az Európai Bizottság elvárásait a jogállamiság és a demokratikus intézményrendszer helyreállítása érdekében, ami után megkaphatja a visszatartott uniós forrásokat, ettől függetlenül szerinte az is világos, hogy a most tárgyalt problémák jelentős része nem oldódik meg.

– hívta fel a figyelmet a cseh politikus, akit kérdeztek Magyarország esetleges kilépéséről is az Európai Unióból. Erre úgy válaszolt, ha nem sikerül megállapodást kötni az EU-s forrásokról, akkor játszi könnyedséggel elfajulhat a helyzet egy olyan pontig, ahonnan nincs visszatérés.

– hangsúlyozta Mikuláš Bek. Szerinte Teljesen egyértelműen az Orbán-kormány viseli a nagyobb felelősséget azért, hogy itt tart a viszony. – Magyar részről van probléma, az uniós országok vagy az Európai Bizottság részéről semmiféle rosszakarat nincs – rögzítette.

A cseh miniszter beszélt a visegrádi együttműködésről is, azt állítva, nem egy megbonthatatlanul egységes csoportról van szó, a négy tagország (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) kormányának egy sereg kérdésről eltérő véleménye van, az orosz-ukrán háború kitörése óta azonban elég világos, hogy egyre mélyülnek a nézeteltérések. – Ez nem jelenti azt, hogy a visegrádi együttműködés halott. De jelenleg nem igazán fontos európai szinten – jelezte, homlokegyenest ellentétben azzal, hogy az Orbán-kormány jellemzően szuperlatívuszokban beszél a a V4-ről.