2022-10-20 10:06:00

Több mint 600 Szeged környéki pedagógus csatlakozik a háromszáz budapesti sztrájkolóhoz, ha valamely kollégájukat retorzió éri

Eddig 23 különböző oktatási intézményből csatlakoztak.

Eddig 23 szegedi, hódmezővásárhelyi, bordányi, domaszéki és szentesi iskolából összesen 663 pedagógus írt alá egy közös nyilatkozatot arról, hogy elítélik az Orbán-kormány megfélemlítési módszereit és közösen sztrájkolnak, amennyiben egyiküket kirúgják, vagy más módon szankcionálják, amiért kiállnak az oktatás jobbá tételéért - írja a hvg.hu.

A nyilatkozathoz ugyanakkor további csatlakozókat is várnak. Úgy fogalmaztak:

A nyilatkozatot Milodánovics-Hegyi Adrienn szegedi tanár kezdeményezte több más kollégájával közösen. A pedagógus a lapnak azt mondta: nyilatkozatuk azt jelenti, hogy 300 budapesti kollégájukhoz hasonlóan ők is sztrájkba kezdenek és közös demonstrációkat tartanak, amennyiben valakit az oktatásügyi kiállásáért szankcionálnak. Hozzátette azonban, hogy egyelőre a meglehetősen beszűkített sztrájktörvény ellenére is ezt a megoldást választják, de más fellépési formákban is gondolkodnak.

A nyilatkozatban kiemelték, nem hagyják, hogy megosszák őket, egységesen lépnek fel az oktatás bármely részterületének képviseletében az óvodáktól az általános iskolákon át a gimnáziumokig, a Szakképzési Centrumok intézményeitől a tankerületi iskolákig.

A szegedi Dugonics térre csütörtök délutánra élőláncot hirdettek, ezt jelentős részben szintén az aláíró helyi pedagógusok szervezik - ismertette Milodánovics-Hegyi Adrienn. Mindazonáltal a tervek szerint akkor is lesz munkabeszüntetés, ha senkit nem rúgnak ki, ugyanis október 27-én a szakszervezetek által meghirdetett országos sztrájkhoz is csatlakoznak.

- mondta Milodánovics-Hegyi Adrienn azzal kapcsolatban, hogy az akció alulról szerveződött meg. Hozzátette, később is szeretnének még hasonló akciókat szervezni. Abban próbálnak bízni, hogy előbb-utóbb a kormányzatnak is muszáj lesz komplexen foglalkoznia az oktatás problémáival. A jelenlegi helyzet azonban siralmas:

Hozzátette, minden más követelést - például az intézményi autonómiát, a tanárok és diákok leterheltségét, az önálló oktatási minisztérium létrehozását és eleve az egyeztetések szükségességét - figyelmen kívül hagynak. Ígéretet persze sokat kaptak már, de ezzel kapcsolatban sincsenek tárgyalások, csak a kormányinfón jelentenek be valamit időről-időre - mondta.