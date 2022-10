Havi 1,5 milliárd euróval akarja támogatni Ukrajnát az Európai Bizottság

MTI-Népszava;

2022-10-21 16:52:00

Az alapvető szükségletek kielégítése havi 3-4 milliárd eurót tesz ki.

Ukrajna stabil és megbízható jövedelemforrással kell, hogy rendelkezzen, és havi 3-4 milliárd euróra lenne szüksége az alapvető szükségletek kielégítéséhez, amiből 1,5 milliárdot az EU finanszírozna - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben a kétnapos EU-csúcsot lezáró sajtótájékoztatón.

Az elnök elmondta: a becsült havi 3-4 milliárd eurót az EU mellett, „az EU amerikai barátai" és pénzügyi intézetek biztosítanák. Az Európai Unió a kilencmilliárdos makrofinanciális források mellett, az év kezdete óta már 19 milliárd euróval támogatta Ukrajnát. – Fontos jelezni Ukrajnának, hogy nagyon jól tudjuk, mennyire fontos a megbízható jövedelemáramlás" - jelentette ki Ursula von der Leyen. A lenti videóban 10:25-nél kezdődik az erről szóló rész.

