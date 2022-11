MTI-Népszava;

Karácsony Gergely;tiltakozás;energiacsúcs;Gémesi György;Magyar Önkormányzatok Szövetsége;járóbeteg-szakellátás;

2022-11-08 21:35:00

Karácsony Gergely: elutasítjuk a járóbeteg-szakellátás államosítását

A főpolgármester szerint a kormányjavaslat újabb jelentős forráskivonást jelent az egészségügyből, másrészt felrúgják azt a megállapodást, amely miatt a főváros támogatta a budapesti atlétikai stadion megépítését.

Semmiképp nem támogatja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a járóbeteg-ellátás teljeskörű és kötelező államosítását célzó kormányzati javaslatot, amit meg sem beszéltek velünk, a Belügyminisztériumban folytatott egyeztetés alkalmával az államtitkár pedig meg sem hallgatta az önkormányzati szövetség álláspontját – közölte Karácsony Gergely főpolgármester társelnök az érdekszövetség elnökségi ülése utáni sajtótájékoztatón.

Budapest vezetője szerint a MÖSZ készen áll a további egyeztetésekre, azonban, hangsúlyozta, hogy „nem a centralizáció hiánya a probléma, hanem a megfelelő bérek hiánya és a szakemberek hiánya”. Szerinte a javaslat jelentős forráskivonást is jelentene az egészségügyből, hiszen jelenleg az önkormányzatok az állami finanszírozás felett, önként vállalt feladatként jelentős pénzt fordítanak saját rendelőik fenntartására, működésére, ami a főváros esetében akár évi 20 milliárd forint is lehet.

Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a kormány 2019 végén kötött egy megállapodást a fővárosi önkormányzattal, amelynek értelmében a főváros mindent megtett az atlétikai stadion megépítése érdekében, viszont a kormányzat vállalta, hogy öt éven keresztül 50 milliárd forint értékben fejleszti a budapesti járóbeteg-ellátást. Ez a törvényjavaslat – fogalmazott – tulajdonképp ennek a megállapodásnak a felrúgását.

Amint azt a Népszava megírta, az egészségügy átalakításának, több mint féltucat törvény módosító csomagjának kezdeményezője, Pintér Sándor továbbra is számol az önkormányzati szakrendelők államosításával. A tervezetben pedig az szerepel, hogy „az önkormányzati érdekszövetségek támogatják a javaslatot azzal a pontosítással, hogy a szakrendelők épületeinek az állam ne tulajdonosa csupán használója legyen a továbbiakban”.

Gémesi György, Gödöllő polgármestere bejelentette, hogy november végére nemzeti energiacsúcs összehívását kezdeményezi az energiaválság miatt, és a szakértői egyeztető fórumra az önkormányzatok és a szolgálatók képviselői mellett várják a kormányzat képviselőit is. Azt külön javasolják, hogy a kormány a távhő ötszázalékos áfájához hasonlóan – azonnali segítségként – a gáz és a villany áfáját is csökkentse öt százalékra, továbbá a szociális tűzifavásárlásokhoz az önkormányzatok elegendő forrást kérnek. A főváros még a nyáron tartott egy energiacsúcsot, amely már az akkor is érzékelhető válság miatt jelentős takarékossági intézkedésekre sarkallta a városvezetést.