Az egészségügyi miniszter feladata, hogy előterjesztése térjen ki a járó- és fekvőbeteg-szakellátás kapacitásbővítésére.
Csütörtökön szavaz a gödöllői képviselő-testület arról, hogy átadja-e szakrendelőjét az államnak. Sok választásuk nincs, a városnak nincs pénze a fenntartásra.
A változtatás jövő márciustól lépne életbe.
A főpolgármester szerint a kormányjavaslat újabb jelentős forráskivonást jelent az egészségügyből, másrészt felrúgják azt a megállapodást, amely miatt a főváros támogatta a budapesti atlétikai stadion megépítését.