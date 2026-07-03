Karácsony Gergely: elutasítjuk a járóbeteg-szakellátás államosítását

A főpolgármester szerint a kormányjavaslat újabb jelentős forráskivonást jelent az egészségügyből, másrészt felrúgják azt a megállapodást, amely miatt a főváros támogatta a budapesti atlétikai stadion megépítését.