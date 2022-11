nepszava.hu;

2022-11-14 13:22:00

Amerikai-kínai együttműködésben és konfliktuskerülésben bízik a Balin találkozó Joe Biden és Hszi Csin-ping

A két nagyhatalom vezetői országuk elnökeként hétfőn tárgyalnak először személyesen egy pálmafákkal szegélyezett luxusszállóban.

Megkezdődött hétfőn Joe Biden amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök kétoldalú tárgyalása az indonéziai Balin, ahol helyi idő szerint aznap este rendezik meg a világ 19 jelentős gazdaságát és Európai Uniót tömörítő G20 országok csúcstalálkozóját.

.Az Egyesült Államok és Kína elnökeként első alkalommal fogtak kezet, bár személyes ismeretségük több mint egy évtizedre tekint vissza, amikor Biden még alelnökként látogatott Pekingbe – írja a CNN.

A találkozót a Balin a Nusa Dua-öbölben található tengerparti, pálmafákkal övezett luxusszállodában, a The Muliában tartják, ahol mellesleg a kínai mellett, az orosz és az ausztrál delegáció is ott tartózkodik a G20-csúcs alatt. Az Egyesült Államok részéről Bident többek között Antony Blinken külügyminiszter, Janet Yellen pénzügyminiszter és Nicholas Burns, az Egyesült Államok Kínai Népköztársaságbeli nagykövete kísérte el a találkozóra. Hszi tárgyalódelegációjában helyet kapott Vang Ji külügyminiszter, és még a Kínai Kommunista Párt főhivatalának igazgatója is. A CNN tudósítása szerint, amikor a nagyhatalmak vezetői az asztalhoz ültek, egyikük sem viselt maszkot, míg a delegációk tagjai mind.

– mondta Joe Biden a találkozó előtti nyitóbeszédében.

A találkozó időtartamára a felek eredetileg nem szabtak határidőt, de korábban Jake Sullivan, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója arról beszélt, hogy a megbeszélések legalább „néhány óráig” tartanak majd.

– hangoztatta Hszi Csin-ping.

A CNN a a zajló tárgyalások előzményei között említi meg, hogy a kínai elnök a múlt havi kommunista pártkongresszuson megszilárdította hatalmát, és Hszi a legerősebb kínai vezetőként indult erre a találkozóra Mao Ce-tung óta. Eközben a demokrata Biden is megerősödött, hiszen pártja a vártnál jobb teljesítményt nyújtott az amerikai félidős választásokon. A nem sajtónyilvános tárgyalások tematikáját sem ismertették előzetesen, de feltehetően terítéken lesz az ukrajnai orosz invázió, a Covid-19 világjárvány és az éghajlatváltozás, miközben olyan vitás kérdések is rendezésre várnak, mint Tajvan jövője, Észak-Korea fenyegetései vagy a világkereskedelem problémái