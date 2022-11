P. L.;

Kína;készültség;Tajvan;háború;Egyesült Államok;Joe Biden;Hszi Csin-ping;

2022-11-10 15:34:00

Elnöke szerint Kína készül háborúra a biztonsági helyzet és Tajvan miatt

Hszi Csin-ping katonai egyenruhában mutatkozott és buzdította a hadsereget.

A kínai hadsereg egyik parancsnoki központjában tett látogatást Hszi Csin-ping kínai elnök, ahol arra ösztönözte a katonákat, hogy minden energiájukat a harcra összpontosítsák - számolt be a Kínai Kommunista Párt egyik propagandakiadványára hivatkozva a The Guardian.

A People's Daily szerdai címlapján közzétettek egy fotót, amelyen a kínai elnök katonai egyenruhában látható a parancsnoki központban. Hszi Csin-ping állítása szerint ugyanis „instabil és bizonytalan” a biztonsági helyzet a Tajvannal kapcsolatos feszültségek miatt. A Kínai Kommunista Párt főtitkára kifejtette, a hadseregnek „a háborúra való felkészülés során átfogóan meg kell erősítenie a katonai kiképzést”, javítva a haderő győzelmi képességeit.

Politikai elemzők szerint Hszi Csin-ping háborús retorikája erőre kapott a korábbiakhoz képest, noha nem sokkal hatalomátvételét követően, 2013-ban és 2017-ben is beszélt már arról, hogy a hadsereg összpontosítson a háborús felkészülésre. Willy Lam, a washingtoni székhelyű Jamestown Alapítvány vezető munkatársa szerint a kínai elnök az Egyesült Államoknak és Tajvannak üzent, s noha Peking katonai ereje egyelőre nem éri el Washingtonét, Hszi Csin-ping döntéshozatala nem minden esetben alapult a racionális számításokon - figyelmeztetett.

Kína saját területe részének tekinti a de facto független Tajvant, s a Kínai Kommunista Párt XX. kongresszusán Hszi Csin-ping egyebek között arról beszélt, „külföldi beavatkozás” miatt fokozódik a feszültség. Azt is közölte, soha nem mondanak le az erőszak alkalmazásának lehetőségéről. A The Guardian szerint Hszi Csin-ping a pártkongresszuson tartott megnyitó beszédében 17-szer használta a „küzdelem” szót, a „biztonság” szót pedig körülbelül 50 alkalommal. Joe Biden amerikai elnök ugyanakkor a maga részéről többször is ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok megvédi Tajvant, amennyiben támadás éri.

A lap megjegyzi, hogy a héten a kínai külügyminisztérium Greg Hands brit kereskedelmi miniszter tajvani látogatását bírálta, egyben felszólította a brit kormányt, hogy „hagyjon fel a szeparatista erőknek való téves jelzések küldésével Tajvan függetlenségéről”.