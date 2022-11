Két orosz rakéta csapódott be a NATO-tag Lengyelországban, két ember meghalt

Á. Z.;

2022-11-15 20:02:00

Úgy tudni, hogy a rakéták egy gabonasilót találtak el. A Morawiecki- és az Orbán-kormány is válságtanácskozást hívott össze. Nem akarunk harmadik világháborúval riogatni, de kérdés, a NATO hogyan válaszol.

Két ember meghalt, amikor két valószínűleg eltévedt orosz rakéta becsapódott Lengyelországban a kelet-ukrajnai Lublin vajdaságbeli Przewodów városában, tíz kilométerre az ukrán határtól – írja honlapján a lengyel Radio Zet, amely úgy tudja, hogy a rakéták egy gabonasilót találtak el. Marcin Lebiedowicz hrubieszów-i tűzoltóparancsnok közlése szerint az oroszok rakéták délután 3 óra 40 perckor érkeztek, ő beszélt – idézi az Onet – hivatalosan először a két halottról is.

Korábban az AP amerikai hírügynökség amerikai titkosszolgálati forrásaira hivatkozva közölte, hogy két orosz rakéta Lengyelországban ért földet.

A Radio UET nem hivatalos információi szerint két lengyel vadászgép felszállt a Tomaszów Lubelski melletti katonai repülőtérről.

A helyszínre kivonult a lengyel rendőség, a hadsereg is. Lengyelország NATO-tagország, az észak-atlanti szerződés kollektív védelemről szóló 5. cikkelye szerint ha a 30 tagország egyikét támadás éri, azt mindegyikük elleni támadásként értékelik, és egységes katonai erővel lépnek fel a támadó fél ellen. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár júniusban azt ígérte, az észak-atlanti szervezet a tagországok területének minden négyzetcentiméterét megvédi a fenyegetésektől.

A rakéták akkor érkeztek, amikor Ukrajna éppen nagyszabású orosz támadás alatt áll, szakértői vélemények szerint a Przewodów-ot érő rakétákkal valószínűleg a nyugat-ukrajnai Lvivet akarhatták eltalálni, amely ötven kilométerre fekszik az ukrán-lengyel határtól.

Andrzej Duda lengyel elnök és Mateusz Morawiecki kormányfő rendkívüli tanácskozást hívott össze az államfői hivatal kötelékében működő Nemzetbiztonsági Irodában (BBN). A kialakult válsághelyzet miatt" az államfő és a miniszterelnök a kormány nemzetbiztonsági és védelmi bizottsága tagjaival tanácskozik – mondta el sajtóértekezletén Piotr Müller kormányszóvivő. A szóvivő arra szólította fel a médiát, hogy ne tegyen közzé meg nem erősített információkat.

Hasonló döntést hozott az Orbán-kormány is, a Barátság kőolajvezeték leállása és a lengyelországi rakétabecsapódás miatt Orbán Viktor miniszterelnök este 8 órára összehívta a Védelmi Tanács ülését a Karmelita kolostorba – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A Lengyelországban becsapódó rajéták miatt Aris Pabriks lett védelmi miniszter már részvétét nyilvánította, és azt követeli, hogy Oroszországot zárják ki az Egyesült Nemzetek Szervezetéből.

After USSR attacked Finland in 1939, it was excluded from League of Nations, after Russian attack on Ukraine in 2022 it should be excluded from UN. Especially, if UN wants to be respected again.