Rónay Tamás;Gál Mária;

botrány;Orbán Viktor;diplomácia;csúcstalálkozó;V4;Nagy-Magyarország;

2022-11-24 06:45:00

Hosszú árnyékot vet Orbán Viktor nagy-magyarországos sálja a V4 csúcstalálkozójára

Nem marad el a mára tervezett V4-es csúcstalálkozó, a visegrádi országok miniszterelnökei Kassán találkoznak – és szinte bizonyosan szóba hozzák a kormányfő óriási diplomáciai botrányt okozó nagymagyarországos sálját, a revizionizmus témáját is.

A szlovák kormányhivatal szerdai tájékoztatása szerint Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország miniszterelnöke megvitatja Oroszország ukrajnai agressziójával és az energiaválsággal kapcsolatos helyzetet. A közlemény szerint a találkozón téma lesz az illegális migráció és a V4-es együttműködés is, minden visegrádi ország miniszterelnöke megerősítette, hogy részt vesz a találkozón, Petr Fiala cseh, Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is Kassára utazik.

A V4-házelnökök múlt heti találkozójának cseh és lengyel bojkottja után Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökök azt jelezte „Lengyelország Csehországgal és Szlovákiával együtt kérni fogja, hogy Magyarország sürgősen ratifikálja Finnország és Svédország NATO-csatlakozását”.

A V4 együttműködése mára azon túlmenően, hogy félhalottá vált, V3+1-es felállásra módosult a magyar kormányzatnak az ukrajnai háború kapcsán tanúsított, oroszpárti, zsarolásokra épülő politikája miatt. Budapest utolsó szövetségesét, Varsót is elveszítette, noha a lengyel kormánynak is támogatásra van szüksége az uniós források megszerzésének folyamatában, de Varsó nem használja zsarolásra szorult helyzetét és egyre irritáltabban viseli a magyar különutasságot.

A svéd és a finn NATO-csatlakozás ratifikációjának halogatása és az uniós források kapcsán várható brüsszeli döntés másnapra időzítése is olyan magyar kormányzati zsarolás, amely nemcsak a nyugat-európai uniós partnereket, illetve a két érintett országot, hanem legközelebbi egykori szövetségeseinket, a visegrádi országokat is Magyarország ellen hangolja. Mint ahogyan Orbán Viktor világhírnévre szert tevő provokatív szurkolói sálja is.

Aligha képzelhető el, hogy a V4-es csúcson a szomszédos országok által revizionizmusként értékelt magyar kormányfői gesztus ne kerülne napirendre, főképp annak fényében, hogy a V4-ek soros elnökségét ellátó Szlovákia igen hevesen reagált a történtekre. Rastislav Kácer külügyminiszter, aki kedden undorítónak nevezte Orbán Viktor gesztusát és leszögezte, hogy a revizionizmusnak és irredentizmusnak nincs helye a XXI. században, a szerdai pozsonyi kormányülés után is visszatért a témára, hangsúlyozva, hogy a magyar miniszterelnök megnyilvánulását összefüggéseiben kell látni, a nagy-magyaroszágos szurkolói sál, csak a jéghegy csúcsa. Az Új Szó beszámolója szerint a szeptemberben hivatalba lépett külügyminiszter azt mondta: „Ha valaki egyszer-egyszer tenne ilyesmit, afelett képesek lennék gálánsan, mosolyogva szemet hunyni. De ezt a megnyilvánulást a folyamatosan zajló és alakuló történések összefüggésében látjuk. Ez a jéghegy csúcsa, és olyan pillanat, amikor reagálnunk kell”.

Az is minden bizonnyal rányomja a bélyegét a mai V3+1 találkozóra, hogy sosem volt ennyire rossz a viszony Csehországgal az ország függetlensége óta. Ez azért is különösen kellemetlen, mert Prága tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A viszony aligha lehetne rosszabb, ezt jelzi, hogy múlt héten a parlament elnöke, Markéta Pakerová Adamová lemondta a parlamenti elnökök találkozóját a magyar kormány oroszbarátsága miatt. Kedden pedig Jan Lipavsky cseh külügyminiszter bírálta igen élesen Orbán Viktort a „sálas ügy” miatt. Mint a Twitteren írta, a mostani válságos időkben kulcsfontosságú lenne az európai államok együttműködése. „Orbán Viktor magyar miniszterelnök provokációja elfogadhatatlan. Teljesen megértem szlovák és más barátaink bosszúságát” – hangoztatta.

Míg a cseh parlamenti elnök és a külügyminiszter a liberális TOP 09, illetve a konzervatív nézetekkel szintén nem vádolható Kalózpárt tagja, a konzervatívabb Polgári Demokrata Pártnak (ODS) is kezd elege lenni a magyar kormányfőből. E párt tagja Petr Fiala miniszterelnök. A párt egyik parlamenti képviselője, Renáta Zajícková egy Twitter-bejegyzésre adott válaszában rámutatott: Orbán az EU-ban Oroszország trójai falovaként viselkedik, így „Visegrádnak semmi értelme”.

Orbán Viktor múlt hét végén, a Diaszpóra Tanács illetve a Máért ülésén a nyugati, valamint a határon túli magyar közösségek képviselőinek azt mondta, a nemzetközi politikában most több szövetségesünk, több barátunk van, mint volt, de amint a V4-ek erjedése és a szomszédsági kapcsolatok elmérgesedése is mutatja, hazánk utolsó európai szövetségeseit is elveszíti. A „Nagy-Magyarország” jelképek kormányzati szintre emelése a balkáni nacionalista csoportok és kormányok táborába száműzi Magyarországot, mert 2022-ben már csak itt vonulnak „Nagy-Szerbia”, vagy „Nagy-Albánia” jelképekkel meccsekre a szurkolók.