Orbán Balázs szerint a V4-ek újjáépítése folyamatban van. Úgy tűnik azonban, hogy az új visegrádi szövetségnek három, nem pedig négy tagja lenne, Lengyelország kimaradhat.
Magyarország és Szlovákia után Csehország is az illiberalizmus útjára léphet 2025-ben. A magyar soros elnökség feledtetésével Donald Tusk új lendületet adna az EU-nak.
Rendkívül feszült hangulatban zajlott a V4-ek miniszterelnökeinek prágai sajtóértekezlete. Bár eleinte azt igyekeztek kiemelni, sok kérdésben értenek egyet, hamar kiütköztek a nézeteltérések. Kivált Orbán és Tusk között.
Az együttműködés az ukrajnai invázió megindulása óta majdhogynem tetszhalott állapotban van.
A Visegrad Insight kutatóintézet vezetője szerint úgy tűnik, mintha Magyarország már megfeledkezett volna az utcáit taposó orosz tankokról. A lengyelek számára felfoghatatlan Orbán Viktor keleti nyitása.
Egyúttal közölte azt is, hogy a V4 továbbra is a magyar külpolitikai stratégia fókuszában van.
Csak emiatt azért nem szeretné megszüntetni egyetlen tollvonással az egészet.
A fideszes politikus megnyugtatott, nem kell aggódni a szövetség sorsa miatt.
Az olasz kormányfő egyre közeledik ugyan a V4 országaihoz, de nem Magyarországhoz. Ez derült ki az uniós csúcson.
A visegrádi csoportot közös érdekek egyesítik, fontos stratégiai együttműködésről van szó - fogalmazott a lengyel kormányfő.
Nem marad el a mára tervezett V4-es csúcstalálkozó, a visegrádi országok miniszterelnökei Kassán találkoznak – és szinte bizonyosan szóba hozzák a kormányfő óriási diplomáciai botrányt okozó nagymagyarországos sálját, a revizionizmus témáját is.
Ráadásul a magyarok félnek a leginkább Oroszországtól. Felmérés készült a V4 országaiban és Bulgáriában.
Nagyon sajnálja, hogy nem jött össze a házelnöki találkozó.
Csehországban az oroszok trójai falovának tartják az Orbán-kormányt.
Orbánék oroszbarátsága miatt korábban de facto megszűnt a V4.
Az Európai Unió soros elnökségét betöltő Csehország politikusai egyre több fenntartással tekintenek az együttműködésre. Már az is hírnek számít, hogy szeptemberben külügyminiszteri találkozót tervez a V4.
Holtpontra került a korábban sikerként beállított együttműködés.
A feltűnően oroszbarát magyar kormány miatt.
Jana Černochová a Twitteren azt írta, nem akar részt venni az április 3-i magyarországi parlamenti választást felvezető kampányban.
Új szelek fújnak a V4-eknél azután, hogy decemberben felállt a Petr Fiala vezette új, öttagú cseh kormány. Ezt igazolja a cseh Európa-ügyi miniszter interjúja, aki a Hospodarske Novinyban igen keményen beszélt Budapestről és Varsóról.
Több és közvetlenül felhasználható uniós forrásért lobbiznak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei. Karácsony Gergely szerint most jók a lehetőségeik.
A lengyel kormány is bünteti az ellenzéki vezetésű városokat, nem csak a magyar – mondta lapunknak Rafal Trzaskowski, Varsó főpolgármestere.
A sor végén kullog Magyarország a V4-államok között: a lengyelek, a szlovákok és a csehek egyaránt sokkal több portékát/szolgáltatást vehetnek a pénzükért, a magyaroknak erre esélyük sincs.
Óriási csapás volt az európai szolidaritásra, ahogy a visegrádi államok egységesen elutasították a bevándorlók áthelyezési rendszerét - ezt a magyar állami televízió riportjában mondta Ana Gomes, az Európai Parlament (EP) portugál képviselője.