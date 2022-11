nepszava.hu;

Rogán Antal;sportesemények;állami rendezvények;Nemzeti Kommunikációs Hivatal;Miniszterelnöki Kabinetiroda;

2022-11-26 07:25:00

Egy kormányzati tervezet szerint Rogán Antal felügyelheti majd a kiemelt sport- és állami rendezvényeket is

Az újabb nagy átszervezési hullám áldozata lehet a honvédelmi tárca és az eddig is zavaros funkciójú sportügynökség.

Újabb stratégiai feladat, a kiemelt sportesemények és állami rendezvények szervezése, pályáztatása és lebonyolítása is a feladata lesz januártól a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának – írja a hvg.hu egy „társadalmi vitára” bocsátott kormányhatározat-tervezetre hivatkozva. Az újabb kormányzati átszervezési hullám keretében a javaslat szerint létrehoznak egy új állami céget, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséget is, amelybe beolvad a megszűnő – a Honvédelmi Minisztériumhoz alig fél éve került – Nemzeti Sportügynökség.

A portál szerint a tervezet azt is tartalmazza, hogy 2023-tól a Miniszterelnöki Kabinetiroda feladat- és hatáskörét úgy módosítják, hogy a minisztériumot vezető Rogán Antal „szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik e sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában”. Ezzel a már korábban is egyre több feladatot centralizáló fideszes politikus „szabad kezet” kap az eddig a honvédelmi tárcához tartozó területen, és annak felügyeletét a kabinetiroda alá rendelt, a kormányzati szervek évi több tízmilliárdos kommunikációs költéseiért is felelős Nemzeti Kommunikációs Hivatal útján látja el.

Kiderült az is, hogy az operatív végrehajtásra létrehoznak egy új állami tulajdonú céget, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Nonprofit Zrt.-t is, amelynek munkavállalói a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. eddigi alkalmazottai lesznek. A tervek szerint a Rogán-tárca alá rendelt kommunikációs hivatal feladatai közé tartozik majd „a kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó, legalább ötszázmillió forint összegű költségvetési támogatásra irányuló kérelem költségtervének véleményezése és elfogadása”.

A Honvédelmi Minisztériumot úgy kompenzálnák a feladatelvétel miatt, hogy egy korábban benyújtott törvényjavaslat a tárcához rendelné az állami sportlétesítményeket fenntartó Nemzeti Sportközpontok megszűnésével létrejövő Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökséget, amelynek tulajdonosi joggyakorlása alá 153 állami sportingatlan kerülhet januártól.