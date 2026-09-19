A NER-kedvenc Lounge Event Kft.-vel vita alakult ki a teljesítésekről, azonban az állami ügynökség szerint az idei kiemelt sportesemények – MotoGP, UEFA Bajnokok Ligája-döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie – ügyében meghatározták, milyen ütemben teljesítik az érintett cégek követeléseit.
Még nincs itt az ideje a tárgyalásoknak.
Az újabb nagy átszervezési hullám áldozata lehet a honvédelmi tárca és az eddig is zavaros funkciójú sportügynökség.
Magyarország jóval magasabb polcra pozícionálja magát a világversenyek folyamatos rendezésével, mint azt gazdasági ereje, piaca, vásárlóereje indokolná, de a költségek nem számítanak.
Szakemberek ismét felszólaltak annak érdekében, hogy idén ne rendezzék meg a tokiói olimpiát.
Az Orbán-kormány 2019-ben is milliárdokat költ sporteseményekre és az azokkal kapcsolatos beruházásokra. Jut pénz a határon túli magyaroknak is.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Decemberre emlékezünk.
A naptári év második felének magyar szempontból kiemelkedő sporteseménye egyértelműen a júliusban, Magyarországon sorra kerülő vizes-világbajnokság, azonban még abban a hónapban Ifjúsági Olimpiai Fesztivált is rendeznek Győrben. Szeptemberben, Limában döntenek a 2024-es nyári olimpiai játékok helyszínéről, a labdarúgó-válogatott pedig folytatja a vb-kvalifikációs sorozatot – hogy mikor, azt az alábbi versenynaptár második feléből tudhatja meg.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Novemberre emlékezünk.
A sportvilágban is nyugodalmasabb ünnepi időszak után januárban a Magyarország részvételével zajló férfi kézilabda-világbajnokság, a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája és a tenisz Australian Open lesz kiemelkedő látnivaló, februártól pedig újraindul a futball Bajnokok Ligája is. Mindezek – s még sok más sportesemény – időpontját a január és június közötti időszak eseménynaptárában találja.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Szeptemberre tekintünk vissza.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket - mai, augusztusi visszapillantónkban természetesen leginkább a riói ötkarikás játékokon történtekre tekintünk vissza.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészítette hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban ma 2016 júliusára emlékezünk, amikor egyetlen kivétellel minden magyar klubcsapat kiesett a nemzetközi kupaselejtezőkből.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészítette hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban 2016 júniusára emlékezünk, amikor a magyar labdarúgó-válogatott újra nagy nemzetközi tornán szerepelt. Nem is akárhogy!
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Áprilisra tekintünk vissza.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Márciusra tekintünk vissza.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Februárra emlékezünk.
Sportesemények finanszírozásáról rendelkező kormányhatározat jelent meg a hétfői Magyar Közlönyben; ebben a kabinet a szükséges források biztosítására hívja fel a nemzetgazdasági minisztert.
A tavalyi év magyar sportszempontból sikeresen zárult. Sportolóink szinte minden világeseményről érmekkel tértek haza. Idén hasonlóan szép eredményekben reménykedhetünk, hiszen lesz vizes, atlétikai, torna és birkózó világbajnokság, románokkal közös rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság, hogy csak párat említsünk a nagy tornák közül. Lapunk háromrészes sorozatban közli az idei év sporteseményeit.
A tavalyi év magyar sportszempontból sikeresen zárult. Sportolóink szinte minden világeseményről érmekkel tértek haza. Idén hasonlóan szép eredményekben reménykedhetünk, hiszen lesz vizes, atlétikai, torna és birkózó világbajnokság, románokkal közös rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság, hogy csak párat említsünk a nagy tornák közül. Lapunk háromrészes sorozatban közli az idei év sporteseményeit.
Az év utolsó hétvégéjén is rengeteg sporteseményt rendeznek világszerte.