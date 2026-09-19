Kézilabda-vb és csúcsfoci is a kínálatban

A sportvilágban is nyugodalmasabb ünnepi időszak után januárban a Magyarország részvételével zajló férfi kézilabda-világbajnokság, a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája és a tenisz Australian Open lesz kiemelkedő látnivaló, februártól pedig újraindul a futball Bajnokok Ligája is. Mindezek – s még sok más sportesemény – időpontját a január és június közötti időszak eseménynaptárában találja.