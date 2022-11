Megverték és letartóztatták Kínában a BBC újságíróját arra hivatkozva, nehogy elkapja a koronavírust

nepszava.hu;

2022-11-28 16:26:00

Helyszíni jelentések szerint más külföldi tudósítókat is bevittek a rendőrök, de csendes tiltakozók sem úszták meg.

Őrizetbe vették és letartóztatták a kínai hatóságok a BBC egyik újságíróját, aki a Covid-lezárások miatti sanghaji tüntetésről tudósított – adta hírül még hétfőre virradóra a brit médium, a napközben világszerte egyre nagyobb felháborodást keltő esetről. A BBC szóvivője szerint Ed Lawrence-t az őrizetbe vétel során megverték és megrúgták, majd megbilincselték, és több órán keresztül fogva tartották, mielőtt szabadon engedték. A szóvivő hozzátette, rendkívül aggasztó a Lawrence elleni támadás, hiszen akkreditált újságíróról van szó, aki a munkáját végezte, és a kínai hatóságok nem adtak hiteles magyarázatot vagy bocsánatkérést a fogva tartásáért.

A Sky News tudósítása szerint a közösségi oldalakon található felvételeken egyértelműen látszik, hogy bilincsben rángatják a földre az újságírót. Később a kínai külügyminisztérium felettébb érdekes magyarázatokkal állt elő. Először azt állították, hogy a BBC riportere „nem vallotta magát újságírónak, és nem mutatta meg a médiajogosultságát”, majd azt tették hozzá, hogy végül a „saját érdekében tartóztatták le, nehogy elkapja a tömegben a koronavírust. Végül közölték, szerintük nem igaz a BBC állítása a rendőri erőszakról.

Az ügy miatt az Egyesült Királyságban és világszerte.egyre nagyobb a felháborodás James Cleverly brit külügyminiszter „mélyen nyugtalanítónak” minősítette az esetet, hozzáfűzve, „az újságíróknak megfélemlítés nélkül kell végezniük a munkájukat”. Megszólalt Rishi Sunak miniszterelnök szóvivője is, aki szerint „megdöbbentő és elfogadhatatlan” Ed Lawrence és bármilyen újságíró letartóztatása, és az is, ha nem tisztelik „a tiltakozás szabadságát”. Ezzel együtt a brit kormány – hangsúlyozta a kormányfői szóvivő – más kérdésekben „építő jellegű kapcsolatokra törekszik” Kínával.

Just now police dragged away a man at the crossroads of Wulumuqi Middle road in Shanghai. Moments earlier a snatch squad of about 10 police officers came out from a nearby courtyard pic.twitter.com/1cUlW2GeoT