nepszava.hu;

Orbán-kormány;Matolcsy György;MSZP;válság;MNB;Tóth Bertalan;megélhetés;fizetésemelés;

2022-11-28 18:52:00

Ha Matolcsy György rászorul a hatmilliós fizetésére, az MSZP a pályakezdő tanároknak 600 ezret kér

Tóth Bertalan MSZP-s frakcióvezető szerint ha a jegybankelnök mindenkori juttatásának tíz százalékához kötik a pedagógusokét, máris megoldották a bérezési problémát.

Ki kérte Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének fizetésemelését? A kérdést Tóth Bertalan, az MSZP elnöke tette fel hétfői online sajtótájékoztatóján, nem először. Ugyanis az Orbán-kormányból egy hete nem válaszol senki sem arra, hogy valójában mi szükség volt arra a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatra, amely szerint az eddigi havi 5 milliós fizetés helyett a jövőben több mint hatmillió forintot vihet haza.

Az ellenzéki politikus szerint a jegybankelnök 1,2 milliós fizetése januártól egy pályakezdő tanár fizetésének a húszszorosa lesz. Éppen akkor, amikor „hatalmas megélhetési válság kezd kibontakozni Magyarországon, évtizedek óta nem látott mértékű drágulás van a boltokban, brutális energia-áremeléseket vezetett be a kormány, tömegesen mennek csődbe vállalkozások, veszélybe kerülnek a közszolgáltatások”. Szerinte továbbá az infláció évtizedes rekordokat dönt, nem kizárt, hogy eléri a 25 százalékot, az élelmiszer-áremelkedés pedig már negyven-ötven százalékos, miközben az MNB-nek 18 százalékos kamatot kellett bevezetnie ahhoz, hogy a forint ne omoljon össze.

– emelte ki Tóth Bertalan.

Mindezt az MSZP elfogadhatatlannak tartja, ezért is javasolták már korábban, ha már mindenképpen emelik Matolcsy bérét, akkor emelkedjen a pedagógusok bére is; kössék az ő bérület is a jegybankelnök fizetéséhez úgy, ahogy ahhoz van kötve a Versenyhivatal, a Közbeszerzési Hatóság, az Integritás Hatóság és a Médiahatóság vezetőjéé is. Ehhez a sorhoz tennék a pedagógusokat is, hogy a kezdőfizetésük érje el az MNB-elnök fizetésének tíz százalékát. Így – hangsúlyozta Tóth – a jegybankelnök fizetésének automatikus emelkedésével biztosítva lenne a pedagógusfizetések folyamatos és automatikus emelkedése is.

A frakcióvezető azt is elmondta, hogy a múlt héten frakciótársa, Vajda Zoltán, az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának elnöke is feltette a kérdést, hogy ki akarja, hogy az MNB elnökének fizetése emelkedjen válság idején. Erre Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt felelte, hogy nem a jegybank kérte, hanem a kormány kezdeményezte. Ezután hiába bombázták kérdéseikkel a kormánytagokat, ma sem tudni, hogy netán Matolcsy Györgynek anyagi problémái vannak-e, azért kellett gyorsan lépni.